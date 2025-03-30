https://ria.ru/20250330/efimov-2008046331.html

Ефимов: Москва выделила инвесторам в аренду 30 участков для постройки ФОКов

Ефимов: Москва выделила инвесторам в аренду 30 участков для постройки ФОКов - РИА Новости, 30.03.2025

Ефимов: Москва выделила инвесторам в аренду 30 участков для постройки ФОКов

Власти Москвы по итогам торгов с 2020 года предоставили в аренду инвесторам 30 участков земли для возведения физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщил... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T14:12:00+03:00

2025-03-30T14:12:00+03:00

2025-03-30T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Власти Москвы по итогам торгов с 2020 года предоставили в аренду инвесторам 30 участков земли для возведения физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.“Инвесторы могут получить землю для возведения спортивных объектов через открытые аукционы. С 2020 года для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в 10 административных округах столицы город заключил с инвесторами по итогам торгов 30 договоров аренды участков общей площадью почти 22,8 гектара”, – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Они предусматривают постройку объектов суммарной площадью около 245 тысяч квадратных метров, уточнил заммэра.По данным главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего участков - семь общей площадью более 5,5 гектара – выделено в ЮЗАО, там построят до 40 тысяч квадратных метров спортивных объектов. В ВАО под постройку 70 тысяч квадратных метров заключено пять договоров на 7,3 гектара. Четыре участка площадью 1,7 гектара земли выделили на юге Москвы - там можно возвести почти 18,4 тысячи “квадратов”.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы