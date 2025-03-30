Ефимов: Москва выделила инвесторам в аренду 30 участков для постройки ФОКов
Ефимов: за пять лет инвесторам в аренду выделено 30 участков для постройки ФОКов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Власти Москвы по итогам торгов с 2020 года предоставили в аренду инвесторам 30 участков земли для возведения физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
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“Инвесторы могут получить землю для возведения спортивных объектов через открытые аукционы. С 2020 года для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в 10 административных округах столицы город заключил с инвесторами по итогам торгов 30 договоров аренды участков общей площадью почти 22,8 гектара”, – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Они предусматривают постройку объектов суммарной площадью около 245 тысяч квадратных метров, уточнил заммэра.
По данным главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего участков - семь общей площадью более 5,5 гектара – выделено в ЮЗАО, там построят до 40 тысяч квадратных метров спортивных объектов. В ВАО под постройку 70 тысяч квадратных метров заключено пять договоров на 7,3 гектара. Четыре участка площадью 1,7 гектара земли выделили на юге Москвы - там можно возвести почти 18,4 тысячи “квадратов”.