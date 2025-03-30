Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: Москва выделила инвесторам в аренду 30 участков для постройки ФОКов - РИА Новости, 30.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/efimov-2008046331.html
Ефимов: Москва выделила инвесторам в аренду 30 участков для постройки ФОКов
Ефимов: Москва выделила инвесторам в аренду 30 участков для постройки ФОКов - РИА Новости, 30.03.2025
Ефимов: Москва выделила инвесторам в аренду 30 участков для постройки ФОКов
Власти Москвы по итогам торгов с 2020 года предоставили в аренду инвесторам 30 участков земли для возведения физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщил... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T14:12:00+03:00
2025-03-30T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Власти Москвы по итогам торгов с 2020 года предоставили в аренду инвесторам 30 участков земли для возведения физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.“Инвесторы могут получить землю для возведения спортивных объектов через открытые аукционы. С 2020 года для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в 10 административных округах столицы город заключил с инвесторами по итогам торгов 30 договоров аренды участков общей площадью почти 22,8 гектара”, – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Они предусматривают постройку объектов суммарной площадью около 245 тысяч квадратных метров, уточнил заммэра.По данным главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего участков - семь общей площадью более 5,5 гектара – выделено в ЮЗАО, там построят до 40 тысяч квадратных метров спортивных объектов. В ВАО под постройку 70 тысяч квадратных метров заключено пять договоров на 7,3 гектара. Четыре участка площадью 1,7 гектара земли выделили на юге Москвы - там можно возвести почти 18,4 тысячи “квадратов”.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_13e61be69634079c9b5fabaaaa436d9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: Москва выделила инвесторам в аренду 30 участков для постройки ФОКов

Ефимов: за пять лет инвесторам в аренду выделено 30 участков для постройки ФОКов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Власти Москвы по итогам торгов с 2020 года предоставили в аренду инвесторам 30 участков земли для возведения физкультурно-оздоровительных комплексов, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
“Инвесторы могут получить землю для возведения спортивных объектов через открытые аукционы. С 2020 года для строительства физкультурно-оздоровительных комплексов в 10 административных округах столицы город заключил с инвесторами по итогам торгов 30 договоров аренды участков общей площадью почти 22,8 гектара”, – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Они предусматривают постройку объектов суммарной площадью около 245 тысяч квадратных метров, уточнил заммэра.
По данным главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего участков - семь общей площадью более 5,5 гектара – выделено в ЮЗАО, там построят до 40 тысяч квадратных метров спортивных объектов. В ВАО под постройку 70 тысяч квадратных метров заключено пять договоров на 7,3 гектара. Четыре участка площадью 1,7 гектара земли выделили на юге Москвы - там можно возвести почти 18,4 тысячи “квадратов”.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала