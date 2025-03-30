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В Петербурге столкнулись два пассажирских автобуса - РИА Новости, 30.03.2025
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20:39 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/dtp-2008265145.html
В Петербурге столкнулись два пассажирских автобуса
В Петербурге столкнулись два пассажирских автобуса - РИА Новости, 30.03.2025
В Петербурге столкнулись два пассажирских автобуса
Прокуратура Петербурга начала проверку после ДТП с двумя пассажирскими автобусами в городе Пушкин, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T20:39:00+03:00
2025-03-30T20:39:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
пушкин
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Прокуратура Петербурга начала проверку после ДТП с двумя пассажирскими автобусами в городе Пушкин, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием автобусов на пересечении улиц Ахматовской и Железнодорожной", - говорится в сообщении. Причины происшествия уточняются. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что, по предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека, из них один ребенок 11 лет, он госпитализирован. В пресс-службе прокуратуры добавили, что в рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства при выпуске транспортных средств на линию для оказания услуг населению. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщила, что в следственном отделе по Пушкинскому району организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).
https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html
санкт-петербург
россия
пушкин
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происшествия, санкт-петербург, россия, пушкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Пушкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге столкнулись два пассажирских автобуса

В городе Пушкин столкнулись два пассажирских автобуса, пострадали 4 человека

© Фото : Прокуратура Санкт-ПетербургаНа месте ДТП с участием автобусов в Санкт-Петербурге
На месте ДТП с участием автобусов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© Фото : Прокуратура Санкт-Петербурга
На месте ДТП с участием автобусов в Санкт-Петербурге
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Прокуратура Петербурга начала проверку после ДТП с двумя пассажирскими автобусами в городе Пушкин, сообщает пресс-служба ведомства.
«
"Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием автобусов на пересечении улиц Ахматовской и Железнодорожной", - говорится в сообщении.
Причины происшествия уточняются. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что, по предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека, из них один ребенок 11 лет, он госпитализирован.
В пресс-службе прокуратуры добавили, что в рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства при выпуске транспортных средств на линию для оказания услуг населению.
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщила, что в следственном отделе по Пушкинскому району организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).
На месте ДТП с участием автобуса в Красноярском крае, 7 ноября 2024 года - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2024-2025 годах
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ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияПушкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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