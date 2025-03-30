https://ria.ru/20250330/dtp-2008265145.html

В Петербурге столкнулись два пассажирских автобуса

В Петербурге столкнулись два пассажирских автобуса - РИА Новости, 30.03.2025

В Петербурге столкнулись два пассажирских автобуса

Прокуратура Петербурга начала проверку после ДТП с двумя пассажирскими автобусами в городе Пушкин, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T20:39:00+03:00

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2025-03-30T20:39:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

россия

пушкин

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар - РИА Новости. Прокуратура Петербурга начала проверку после ДТП с двумя пассажирскими автобусами в городе Пушкин, сообщает пресс-служба ведомства. "Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с участием автобусов на пересечении улиц Ахматовской и Железнодорожной", - говорится в сообщении. Причины происшествия уточняются. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что, по предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека, из них один ребенок 11 лет, он госпитализирован. В пресс-службе прокуратуры добавили, что в рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства при выпуске транспортных средств на линию для оказания услуг населению. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщила, что в следственном отделе по Пушкинскому району организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг по перевозке граждан, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

https://ria.ru/20250324/dtp-2006920524.html

санкт-петербург

россия

пушкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, россия, пушкин, следственный комитет россии (ск рф)