https://ria.ru/20250330/dnepropetrovsk-2008242705.html

В Днепропетровске военкомы силой затолкали мужчину в микроавтобус

В Днепропетровске военкомы силой затолкали мужчину в микроавтобус - РИА Новости, 30.03.2025

В Днепропетровске военкомы силой затолкали мужчину в микроавтобус

Сотрудники военкомата в Днепропетровске побили и силой затолкали мужчину в микроавтобус, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T15:19:00+03:00

2025-03-30T15:19:00+03:00

2025-03-30T15:19:00+03:00

в мире

днепропетровск

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/105422/15/1054221520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c4ee73aba7fb58557f8345ea77112f.jpg

МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске побили и силой затолкали мужчину в микроавтобус, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.) военкомы насильно затолкали мужчину в бус, нанося ему удары кулаком по почкам и в голову", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". На опубликованном изданием видео группа людей в военной форме силой заталкивают мужчину в микроавтобус, при этом наносят удары. Тот кричит: "Больно". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250327/ukraina-2007612733.html

https://ria.ru/20250322/nikolaev-2006691247.html

днепропетровск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровск, украина