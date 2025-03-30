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В Днепропетровске военкомы силой затолкали мужчину в микроавтобус - РИА Новости, 30.03.2025
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15:19 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/dnepropetrovsk-2008242705.html
В Днепропетровске военкомы силой затолкали мужчину в микроавтобус
В Днепропетровске военкомы силой затолкали мужчину в микроавтобус - РИА Новости, 30.03.2025
В Днепропетровске военкомы силой затолкали мужчину в микроавтобус
Сотрудники военкомата в Днепропетровске побили и силой затолкали мужчину в микроавтобус, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T15:19:00+03:00
2025-03-30T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске побили и силой затолкали мужчину в микроавтобус, сообщило украинское издание "Страна.ua". "В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.) военкомы насильно затолкали мужчину в бус, нанося ему удары кулаком по почкам и в голову", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". На опубликованном изданием видео группа людей в военной форме силой заталкивают мужчину в микроавтобус, при этом наносят удары. Тот кричит: "Больно". В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250327/ukraina-2007612733.html
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в мире, днепропетровск, украина
В мире, Днепропетровск, Украина
В Днепропетровске военкомы силой затолкали мужчину в микроавтобус

В Днепропетровске военкомы избили и силой затолкали мужчину в микроавтобус

© РИА Новости / Андрей Иглов | Перейти в медиабанкДнепропетровск
Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Андрей Иглов
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МОСКВА, 30 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровске побили и силой затолкали мужчину в микроавтобус, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск – ред.) военкомы насильно затолкали мужчину в бус, нанося ему удары кулаком по почкам и в голову", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
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На опубликованном изданием видео группа людей в военной форме силой заталкивают мужчину в микроавтобус, при этом наносят удары. Тот кричит: "Больно".
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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