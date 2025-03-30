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Молдавская и гагаузская диаспоры вышли на протест в Москве - РИА Новости, 30.03.2025
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13:29 30.03.2025 (обновлено: 14:00 30.03.2025)
https://ria.ru/20250330/diaspory-2008230260.html
Молдавская и гагаузская диаспоры вышли на протест в Москве
Молдавская и гагаузская диаспоры вышли на протест в Москве - РИА Новости, 30.03.2025
Молдавская и гагаузская диаспоры вышли на протест в Москве
Молдавская и гагаузская диаспоры вышли на протест у здания посольства Молдавии в Москве в связи с задержанием и продлением ареста башкана Гагаузии Евгении... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T13:29:00+03:00
2025-03-30T14:00:00+03:00
в мире
кишинев
россия
молдавия
евгения гуцул
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
задержание главы гагаузии гуцул
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Молдавская и гагаузская диаспоры вышли на протест у здания посольства Молдавии в Москве в связи с задержанием и продлением ареста башкана Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. Районный суд Кишинева в пятницу удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул сроком на 20 суток. На мероприятии собрались представители диаспоры из разных регионов России. У протестующих в руках флаги и плакаты с надписями "Мы вместе с Гуцул", "Судьба Гагаузии - судьба Гуцул", "Всех гагаузов не посадишь", "Санду, отпусти Гуцул" и другими. Участники протеста также спели гимн Гагаузии. Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
https://ria.ru/20250329/gutsul-2008100036.html
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Митинг у посольства Молдавии в Москве
Молдавская и гагаузская диаспоры вышли на протест у здания посольства Молдавии в Москве в связи с задержанием и продлением ареста башкана Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости. У протестующих в руках флаги и плакаты с надписями "Мы вместе с Гуцул", "Судьба Гагаузии - судьба Гуцул", "Всех гагаузов не посадишь", "Санду, отпусти Гуцул" и другими.
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в мире, кишинев, россия, молдавия, евгения гуцул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, задержание главы гагаузии гуцул, москва, гагаузия
В мире, Кишинев, Россия, Молдавия, Евгения Гуцул, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Москва, Гагаузия
Молдавская и гагаузская диаспоры вышли на протест в Москве

Молдавская и гагаузская диаспоры вышли на протест в Москве из-за ареста Гуцул

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Молдавская и гагаузская диаспоры вышли на протест у здания посольства Молдавии в Москве в связи с задержанием и продлением ареста башкана Гагаузии Евгении Гуцул, передает корреспондент РИА Новости.
Районный суд Кишинева в пятницу удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул сроком на 20 суток.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул после окончания заседания суда сектора Чеканы в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
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29 марта, 11:22
На мероприятии собрались представители диаспоры из разных регионов России. У протестующих в руках флаги и плакаты с надписями "Мы вместе с Гуцул", "Судьба Гагаузии - судьба Гуцул", "Всех гагаузов не посадишь", "Санду, отпусти Гуцул" и другими.
Участники протеста также спели гимн Гагаузии.
Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева и доставили в Национальный антикоррупционный центр. В центре сообщили, что ее задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. В четверг Гуцул через своих адвокатов обратилась с заявлениями к президентам РФ и Турции Владимиру Путину и Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщив, что ее задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи "масштабной и циничной кампании центральных властей Молдавии по уничтожению Гагаузской автономии", ее особого правового статуса, закреплённого конституцией Молдавии. Она призвала помочь в решении кризиса.
Илья Узун - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Первый замглавы Гагаузии обратился к жителям автономии после ареста Гуцул
29 марта, 10:07
 
В миреКишиневРоссияМолдавияЕвгения ГуцулВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганЗадержание главы Гагаузии ГуцулМоскваГагаузия
 
 
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