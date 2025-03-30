В Дании заявили о желании усилить флот
Минобороны Дании: страна хочет усилить флот путем закупки новых судов
Флаг Дании. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Дания хочет усилить флот вооружённых сил страны, в том числе, путём закупки десятков судов и нового оборудования для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой, сообщает датское министерство обороны.
"Министр обороны Троельс Лунд Поульсен хочет усилить датский флот в рамках предстоящего военно-морского плана. Военно-морской план в том числе включает в себя долгосрочный путь по подготовке решений по строительству фрегатов и возможностей по строительству флота. Правительство усилит оборону королевства амбициозным военно-морским планом... Правительство предлагает немедленно приобрести новое оборудование для наблюдения за критически важной подводной инфраструктурой, а также начать программу разработки беспилотников и других беспилотных устройств, которые укрепят военно-морские силы как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Также будет приобретено 21 новое судно для датской морской гвардии и четыре новых судна..., которые также могут использоваться в военных целях для наблюдения за территориальными водами и постановки мин", - говорится в пресс-релизе ведомства.
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Отмечается, что в связи с "обострением ситуации в сфере политики безопасности" и целью НАТО по укреплению мощи Дании военно-морской план будет сосредоточен на скорейшем получении Копенгагеном необходимых морских возможностей для вооруженных сил.
"Нынешний флот фрегатов ВМС Дании прослужит ещё 10 лет. Поэтому правительство вовремя инициирует новый военно-морской план для создания обоснованной основы для принятия решений о будущих приобретениях, включая следующее поколение датских фрегатов", - приводятся в пресс-релизе датского МО слова Поульсена.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что страна увеличит расходы на оборону, но это будет трудно и дорого. Позднее она добавила, что правительство страны пока не знает, откуда взять деньги на увеличение военных расходов.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.