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В Белгородской области в субботу два человека пострадали при ударе БПЛА - РИА Новости, 30.03.2025
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11:33 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/chelovek-2008220355.html
В Белгородской области в субботу два человека пострадали при ударе БПЛА
В Белгородской области в субботу два человека пострадали при ударе БПЛА - РИА Новости, 30.03.2025
В Белгородской области в субботу два человека пострадали при ударе БПЛА
Двое мужчин пострадали в субботу в селе Вязовое Белгородской области в результате удара FPV-дрона по автомобилю, госпитализация не потребовалась, сообщил глава... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T11:33:00+03:00
2025-03-30T11:33:00+03:00
происшествия
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Двое мужчин пострадали в субботу в селе Вязовое Белгородской области в результате удара FPV-дрона по автомобилю, госпитализация не потребовалась, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 20 населенных пунктов в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 14 боеприпасов и зафиксированы атаки 38 беспилотниками, из них 24 дрона были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в пяти частных домовладениях, административном здании, сельхозпредприятии, 6 транспортных средствах, также поврежден трактор. "В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга и селу Вязовое зафиксированы атаки 3 беспилотников, 2 из которых сбиты. Вчера вечером в медицинское учреждение самостоятельно обратились двое мужчин, получивших минно-взрывные травмы и контузии в селе Вязовое от удара FPV-дрона по автомобилю. После оказания необходимой помощи лечение продолжают амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Борисовском районе по трем селам совершены атаки 2 беспилотников. В Валуйском округе по пяти населенным пунктам совершены атаки 12 беспилотников. В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Екатериновка подверглись атакам 3 беспилотников. Над Чернянским и Белгородским районами системой ПВО сбиты 6 беспилотников. "В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Косилово, Мокрая Орловка, Пороз и Смородино выпущено 13 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары 7 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Новая Таволжанка и Ржевка подверглись обстрелу с применением одного боеприпаса и атакам 5 беспилотников", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250329/vsu-2008149165.html
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происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области в субботу два человека пострадали при ударе БПЛА

В Белгородской области двое мужчин пострадали при ударе FPV-дрона по автомобилю

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 30 мар - РИА Новости. Двое мужчин пострадали в субботу в селе Вязовое Белгородской области в результате удара FPV-дрона по автомобилю, госпитализация не потребовалась, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 20 населенных пунктов в восьми районах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 14 боеприпасов и зафиксированы атаки 38 беспилотниками, из них 24 дрона были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в пяти частных домовладениях, административном здании, сельхозпредприятии, 6 транспортных средствах, также поврежден трактор.
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"В Краснояружском районе по посёлку Красная Яруга и селу Вязовое зафиксированы атаки 3 беспилотников, 2 из которых сбиты. Вчера вечером в медицинское учреждение самостоятельно обратились двое мужчин, получивших минно-взрывные травмы и контузии в селе Вязовое от удара FPV-дрона по автомобилю. После оказания необходимой помощи лечение продолжают амбулаторно", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Борисовском районе по трем селам совершены атаки 2 беспилотников. В Валуйском округе по пяти населенным пунктам совершены атаки 12 беспилотников. В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Екатериновка подверглись атакам 3 беспилотников. Над Чернянским и Белгородским районами системой ПВО сбиты 6 беспилотников.
«
"В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Косилово, Мокрая Орловка, Пороз и Смородино выпущено 13 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и нанесены удары 7 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Новая Таволжанка и Ржевка подверглись обстрелу с применением одного боеприпаса и атакам 5 беспилотников", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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ПроисшествияБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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