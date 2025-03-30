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FT: крупные бренды выделяют небольшие суммы на соцсеть X - РИА Новости, 30.03.2025
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09:33 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/brendy-2008211292.html
FT: крупные бренды выделяют небольшие суммы на соцсеть X
FT: крупные бренды выделяют небольшие суммы на соцсеть X - РИА Новости, 30.03.2025
FT: крупные бренды выделяют небольшие суммы на соцсеть X
Крупные бренды выделяют небольшие суммы из своих рекламных бюджетов на социальную сеть X, стремясь не показаться бойкотирующими медиаплатформу, пишет газета... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T09:33:00+03:00
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Крупные бренды выделяют небольшие суммы из своих рекламных бюджетов на социальную сеть X, стремясь не показаться бойкотирующими медиаплатформу, пишет газета Financial Times. "Крупные бренды выделяют небольшие суммы из своих рекламных бюджетов на X Илона Маска, стремясь не показаться бойкотирующими социальную медиаплатформу и не быть замеченными в публичном противостоянии с ее владельцем-миллиардером", - говорится в публикации. По данным источников газеты, компании почувствовали давление, заставившее их потратить номинальную сумму на социальную сеть X после того, как американский предприниматель занял видное место в администрации президента США Дональда Трампа. Источники издания также рассказали, что Маск и гендиректор соцсети X Линда Яккарино поставили перед собой цель увеличить доходы от рекламы до уровня 2022 года. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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технологии, сша, илон маск, дональд трамп, twitter
Технологии, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Twitter
FT: крупные бренды выделяют небольшие суммы на соцсеть X

FT: крупные бренды выделяют небольшие суммы на соцсеть X в угоду Илону Маску

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Крупные бренды выделяют небольшие суммы из своих рекламных бюджетов на социальную сеть X, стремясь не показаться бойкотирующими медиаплатформу, пишет газета Financial Times.
"Крупные бренды выделяют небольшие суммы из своих рекламных бюджетов на X Илона Маска, стремясь не показаться бойкотирующими социальную медиаплатформу и не быть замеченными в публичном противостоянии с ее владельцем-миллиардером", - говорится в публикации.
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По данным источников газеты, компании почувствовали давление, заставившее их потратить номинальную сумму на социальную сеть X после того, как американский предприниматель занял видное место в администрации президента США Дональда Трампа.
Источники издания также рассказали, что Маск и гендиректор соцсети X Линда Яккарино поставили перед собой цель увеличить доходы от рекламы до уровня 2022 года.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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