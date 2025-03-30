https://ria.ru/20250330/brendy-2008211292.html

FT: крупные бренды выделяют небольшие суммы на соцсеть X

FT: крупные бренды выделяют небольшие суммы на соцсеть X - РИА Новости, 30.03.2025

FT: крупные бренды выделяют небольшие суммы на соцсеть X

Крупные бренды выделяют небольшие суммы из своих рекламных бюджетов на социальную сеть X, стремясь не показаться бойкотирующими медиаплатформу, пишет газета... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T09:33:00+03:00

2025-03-30T09:33:00+03:00

2025-03-30T09:33:00+03:00

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сша

илон маск

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. Крупные бренды выделяют небольшие суммы из своих рекламных бюджетов на социальную сеть X, стремясь не показаться бойкотирующими медиаплатформу, пишет газета Financial Times. "Крупные бренды выделяют небольшие суммы из своих рекламных бюджетов на X Илона Маска, стремясь не показаться бойкотирующими социальную медиаплатформу и не быть замеченными в публичном противостоянии с ее владельцем-миллиардером", - говорится в публикации. По данным источников газеты, компании почувствовали давление, заставившее их потратить номинальную сумму на социальную сеть X после того, как американский предприниматель занял видное место в администрации президента США Дональда Трампа. Источники издания также рассказали, что Маск и гендиректор соцсети X Линда Яккарино поставили перед собой цель увеличить доходы от рекламы до уровня 2022 года. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое и произошло. Затем был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

https://ria.ru/20250329/mask-2008069537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, сша, илон маск, дональд трамп, twitter