https://ria.ru/20250330/bosnija-2008221166.html

В Боснии и Герцеговине из-за наводнения подтоплены 800 зданий

В Боснии и Герцеговине из-за наводнения подтоплены 800 зданий - РИА Новости, 30.03.2025

В Боснии и Герцеговине из-за наводнения подтоплены 800 зданий

В городе Приедор на северо-западе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) из-за разлива реки Саны подтоплены 800 зданий, эвакуированы 145 человек,... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T11:45:00+03:00

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2025-03-30T11:45:00+03:00

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БЕЛГРАД, 30 мар – РИА Новости. В городе Приедор на северо-западе Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) из-за разлива реки Саны подтоплены 800 зданий, эвакуированы 145 человек, заявил начальник городского отдела гражданской защиты Мирослав Крнета. Обильные дожи в последние дни привели к резкому росту воды в реках Республики Сербской. Закрыты десятки школ. Коммунальные службы укрепляют насыпи. "Эвакуированы около 145 человек, те, кому некуда было пойти, размещены в отеле "Приедор". Около 800 объектов подтоплено, официальную цифру узнаем, когда городская администрация сформирует комиссию и та выйдет на место", - заявил Крнета в эфире Радио и телевидения РС. Он добавил, что к утру воскресенья уровень рек Сана и Гоменицы начал спадать, и призвал жителей муниципалитета кипятить воду перед употреблением. "Республика Сербская устранит все последствия этой природной катастрофы... Как приоритет выделяю город Приедор, который подвергся наводнению, какого мы не видели свыше 100 лет", - написал в соцсети Х президент РС БиГ Милорад Додик. Местные штабы по кризисным ситуациям ранее объявили режим ЧС в ряде муниципалитетов, вертолетный отряд МВД ведет наблюдение за подтопленными районами. Западная часть Сербии прилегает к РС БиГ и делит с ней реки Дрина и Сава. В расположенном на реке Саве близ границы БиГ городе Шабац в Сербии введен режим чрезвычайной защиты от наводнений. Госпредприятие "Србияводе" (Водные ресурсы Сербии – ред.), Сектор по ЧС МВД и местные власти на западе страны ведут подготовку к чрезвычайной и регулярной защите от наводнений из-за обильных осадков.

https://ria.ru/20250330/myanma-2008218174.html

https://ria.ru/20240916/evropa-1972955762.html

https://ria.ru/20240927/angliya-1975180139.html

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Варвара Скокшина

в мире, сербия, сана, республика сербская, милорад додик