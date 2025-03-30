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При ликвидации украинских дронов над Брянской областью никто не пострадал - РИА Новости, 30.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 30.03.2025
https://ria.ru/20250330/bespilotniki-2008257727.html
При ликвидации украинских дронов над Брянской областью никто не пострадал
При ликвидации украинских дронов над Брянской областью никто не пострадал - РИА Новости, 30.03.2025
При ликвидации украинских дронов над Брянской областью никто не пострадал
В результате уничтожения силами российской ПВО двух украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью, обошлось без пострадавших, сообщил... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T17:50:00+03:00
2025-03-30T17:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В результате уничтожения силами российской ПВО двух украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Ранее в Минобороны РФ сообщили о двух украинских беспилотниках, сбитых над Брянской областью средствами российской ПВО. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
При ликвидации украинских дронов над Брянской областью никто не пострадал

Богомаз: пострадавших при ликвидации двух дронов ВСУ над Брянской областью нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В результате уничтожения силами российской ПВО двух украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о двух украинских беспилотниках, сбитых над Брянской областью средствами российской ПВО.
«
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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