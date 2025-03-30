https://ria.ru/20250330/bespilotniki-2008257727.html

При ликвидации украинских дронов над Брянской областью никто не пострадал

При ликвидации украинских дронов над Брянской областью никто не пострадал - РИА Новости, 30.03.2025

При ликвидации украинских дронов над Брянской областью никто не пострадал

В результате уничтожения силами российской ПВО двух украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью, обошлось без пострадавших, сообщил... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T17:50:00+03:00

2025-03-30T17:50:00+03:00

2025-03-30T17:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 мар - РИА Новости. В результате уничтожения силами российской ПВО двух украинских беспилотников самолетного типа над Брянской областью, обошлось без пострадавших, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Ранее в Минобороны РФ сообщили о двух украинских беспилотниках, сбитых над Брянской областью средствами российской ПВО. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", – написал губернатор в своем Telegram-канале. Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)