Политики в ЕС все чаще говорят о пагубности санкций, заявили в Минске
Глава МИД Белоруссии Рыженков: политики в ЕС стали признавать пагубность санкций
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МИНСК, 30 мар – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики в отношении Минска и Москвы.
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"Я бы не говорил, что генеральная линия в Евросоюзе сформировалась на пересмотр санкционной политики, но то, что все больше и больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики, методов давления, ограничения торгово-экономического сотрудничества с Беларусью и Россией, очевидно. Мы это видим на примере Литвы, Польши, Латвии, по периметру нашей границы. Я уже не говорю о том, что многие политики там, в самой Европе, тоже уже говорят об этом", - сказал министр телеканалу СТВ.
По его словам, особое отношение в последнее время США к выстраиванию отношений с Россией, некие американские идеи, направленные больше на поддержку традиционных ценностей, тоже влияют на ситуацию и "склоняют многие европейские страны в русло более умеренного движения в сторону развития отношений с Беларусью и Россией". "Умеренного с точки зрения критики", - подчеркнул Рыженков.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.
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