https://ria.ru/20250330/belorussiya-2008277910.html

Политики в ЕС все чаще говорят о пагубности санкций, заявили в Минске

Политики в ЕС все чаще говорят о пагубности санкций, заявили в Минске - РИА Новости, 30.03.2025

Политики в ЕС все чаще говорят о пагубности санкций, заявили в Минске

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики в отношении Минска и Москвы. РИА Новости, 30.03.2025

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2025-03-30T20:51:00+03:00

белоруссия

россия

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максим рыженков

в мире

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МИНСК, 30 мар – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил, что все больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики в отношении Минска и Москвы. "Я бы не говорил, что генеральная линия в Евросоюзе сформировалась на пересмотр санкционной политики, но то, что все больше и больше политиков в Евросоюзе признают пагубность санкционной политики, методов давления, ограничения торгово-экономического сотрудничества с Беларусью и Россией, очевидно. Мы это видим на примере Литвы, Польши, Латвии, по периметру нашей границы. Я уже не говорю о том, что многие политики там, в самой Европе, тоже уже говорят об этом", - сказал министр телеканалу СТВ. По его словам, особое отношение в последнее время США к выстраиванию отношений с Россией, некие американские идеи, направленные больше на поддержку традиционных ценностей, тоже влияют на ситуацию и "склоняют многие европейские страны в русло более умеренного движения в сторону развития отношений с Беларусью и Россией". "Умеренного с точки зрения критики", - подчеркнул Рыженков. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской специальной военной операции на Украине.

https://ria.ru/20241210/sanktsii-1988404969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, минск, максим рыженков, в мире