https://ria.ru/20250329/zverev-2008095461.html

Икра в России продолжит дешеветь, считает ВАРПЭ

Икра в России продолжит дешеветь, считает ВАРПЭ - РИА Новости, 29.03.2025

Икра в России продолжит дешеветь, считает ВАРПЭ

Икра продолжит и дальше дешеветь, если не будет спекуляций, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T10:46:00+03:00

2025-03-29T10:46:00+03:00

2025-03-29T14:31:00+03:00

экономика

россия

герман зверев

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Икра продолжит и дальше дешеветь, если не будет спекуляций, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "В этом году, если опираться на прогноз науки, объем производства икры будет выше десяти-одиннадцати тысяч тонн. Это соответствует среднегодовому уровню ее потребления в стране. Если во время путины спекулятивные атаки не будут долгосрочными и мощными, когда цены растут на протяжении трех-четырех недель, тогда тренд на стабилизацию и снижение цены на икру продолжится", — пояснил он.Зверев отметил, что ассоциация ориентируется на прогнозы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. "Например, они в этом году предлагают чуть увеличить вылов минтая — до 2,1 миллиона тонн и уменьшить вылов трески. По лососю ожидается вылов чуть больше, чем в прошлом году: в 2024-м — 235 тысяч тонн, в этом году рассчитываем на 311 тысяч тонн", — объяснил он. Зверев отметил, что в прошлом году быстрое увеличение стоимости икры в октябре — ноябре возникло из-за резкого снижения вылова: тогда рыбопромышленники столкнулись с худшей лососевой путиной за 20 лет. Но тем не менее даже при этих факторах к декабрю произошла корректировка и снижение цен на икру, потому что продажи икры при высоком уровне цен остановились. Цены начали снижаться и снижаются до сих пор, добавил президент ВАРПЭ.

https://ria.ru/20241224/rossijane-1990921005.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, герман зверев