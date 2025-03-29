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Икра в России продолжит дешеветь, считает ВАРПЭ - РИА Новости, 29.03.2025
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10:46 29.03.2025 (обновлено: 14:31 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/zverev-2008095461.html
Икра в России продолжит дешеветь, считает ВАРПЭ
Икра в России продолжит дешеветь, считает ВАРПЭ - РИА Новости, 29.03.2025
Икра в России продолжит дешеветь, считает ВАРПЭ
Икра продолжит и дальше дешеветь, если не будет спекуляций, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T10:46:00+03:00
2025-03-29T14:31:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Икра продолжит и дальше дешеветь, если не будет спекуляций, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. &quot;В этом году, если опираться на прогноз науки, объем производства икры будет выше десяти-одиннадцати тысяч тонн. Это соответствует среднегодовому уровню ее потребления в стране. Если во время путины спекулятивные атаки не будут долгосрочными и мощными, когда цены растут на протяжении трех-четырех недель, тогда тренд на стабилизацию и снижение цены на икру продолжится&quot;, — пояснил он.Зверев отметил, что ассоциация ориентируется на прогнозы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. "Например, они в этом году предлагают чуть увеличить вылов минтая — до 2,1 миллиона тонн и уменьшить вылов трески. По лососю ожидается вылов чуть больше, чем в прошлом году: в 2024-м — 235 тысяч тонн, в этом году рассчитываем на 311 тысяч тонн", — объяснил он. Зверев отметил, что в прошлом году быстрое увеличение стоимости икры в октябре — ноябре возникло из-за резкого снижения вылова: тогда рыбопромышленники столкнулись с худшей лососевой путиной за 20 лет. Но тем не менее даже при этих факторах к декабрю произошла корректировка и снижение цен на икру, потому что продажи икры при высоком уровне цен остановились. Цены начали снижаться и снижаются до сих пор, добавил президент ВАРПЭ.
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экономика, россия, герман зверев
Экономика, Россия, Герман Зверев
Икра в России продолжит дешеветь, считает ВАРПЭ

Президент ВАРПЭ Зверев: икра продолжит дешеветь, если не будет спекуляций

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкУпаковка с красной икрой
Упаковка с красной икрой - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Упаковка с красной икрой. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Икра продолжит и дальше дешеветь, если не будет спекуляций, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«

"В этом году, если опираться на прогноз науки, объем производства икры будет выше десяти-одиннадцати тысяч тонн. Это соответствует среднегодовому уровню ее потребления в стране. Если во время путины спекулятивные атаки не будут долгосрочными и мощными, когда цены растут на протяжении трех-четырех недель, тогда тренд на стабилизацию и снижение цены на икру продолжится", — пояснил он.

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Зверев отметил, что ассоциация ориентируется на прогнозы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
"Например, они в этом году предлагают чуть увеличить вылов минтая — до 2,1 миллиона тонн и уменьшить вылов трески. По лососю ожидается вылов чуть больше, чем в прошлом году: в 2024-м — 235 тысяч тонн, в этом году рассчитываем на 311 тысяч тонн", — объяснил он.
Зверев отметил, что в прошлом году быстрое увеличение стоимости икры в октябре — ноябре возникло из-за резкого снижения вылова: тогда рыбопромышленники столкнулись с худшей лососевой путиной за 20 лет. Но тем не менее даже при этих факторах к декабрю произошла корректировка и снижение цен на икру, потому что продажи икры при высоком уровне цен остановились. Цены начали снижаться и снижаются до сих пор, добавил президент ВАРПЭ.
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