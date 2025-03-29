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СМИ: шведский журналист, освещавший протесты в Стамбуле, находится в тюрьме - РИА Новости, 29.03.2025
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02:28 29.03.2025 (обновлено: 12:31 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/zhurnalist-2008071332.html
СМИ: шведский журналист, освещавший протесты в Стамбуле, находится в тюрьме
СМИ: шведский журналист, освещавший протесты в Стамбуле, находится в тюрьме - РИА Новости, 29.03.2025
СМИ: шведский журналист, освещавший протесты в Стамбуле, находится в тюрьме
Шведский журналист Йоаким Медин, задержанный в Турции во время протестов, находится в заключении, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на главного... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T02:28:00+03:00
2025-03-29T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Шведский журналист Йоаким Медин, задержанный в Турции во время протестов, находится в заключении, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на главного редактора издания издания Dagens ETC Андреаса Густавссона. В пятницу телеканал SVT со ссылкой на главного редактора издания Dagens ETC заявлял, что шведский журналист, прилетевший в Стамбул, чтобы освещать события в стране, был задержан. По данным телеканала, журналист прилетел в Стамбул в четверг в полдень, чтобы освещать события в Турции. Вскоре после этого он отправил сообщение главному редактору издания о том, что его ведут на допрос. Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что властям известно о задержании журналиста. Густавссон подтвердил Франс Пресс по телефону, что сотрудник издания находится под арестом. "Все правильно. Мы еще не получили информации об обвинениях против него", - цитирует агентство ответ главного редактора на вопрос, был ли журналист задержан в Стамбуле. Ранее турецкий телеканал NTV сообщал, что суд в Стамбуле принял решение освободить из-под ареста семерых журналистов, освещавших незаконные протесты в городе. По данным телеканала, среди освобожденных журналистов - фотокорреспондент французского агентства Франс Пресс Ясин Акгюль. Корпорации Би-би-си сообщала, что власти Турции депортировали их корреспондента Марка Лоуэна, который прибыл в страну для освещения незаконных акций протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула. Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
https://ria.ru/20250328/advokat-2008050811.html
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в мире, стамбул, турция, швеция, экрем имамоглу, би-би-си
В мире, Стамбул, Турция, Швеция, Экрем Имамоглу, Би-би-си
СМИ: шведский журналист, освещавший протесты в Стамбуле, находится в тюрьме

Франс Пресс: журналиста из Швеции, освещавшего протесты в Турции, задержали

CC BY-SA 4.0 / Agatefilm / Joakim Medin Göteborgs Bokmässa 2016 (cropped)Шведский журналист Йоаким Медин
Шведский журналист Йоаким Медин - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
CC BY-SA 4.0 / Agatefilm / Joakim Medin Göteborgs Bokmässa 2016 (cropped)
Шведский журналист Йоаким Медин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Шведский журналист Йоаким Медин, задержанный в Турции во время протестов, находится в заключении, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на главного редактора издания издания Dagens ETC Андреаса Густавссона.
В пятницу телеканал SVT со ссылкой на главного редактора издания Dagens ETC заявлял, что шведский журналист, прилетевший в Стамбул, чтобы освещать события в стране, был задержан. По данным телеканала, журналист прилетел в Стамбул в четверг в полдень, чтобы освещать события в Турции. Вскоре после этого он отправил сообщение главному редактору издания о том, что его ведут на допрос. Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард заявила, что властям известно о задержании журналиста.
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Густавссон подтвердил Франс Пресс по телефону, что сотрудник издания находится под арестом.
"Все правильно. Мы еще не получили информации об обвинениях против него", - цитирует агентство ответ главного редактора на вопрос, был ли журналист задержан в Стамбуле.
Ранее турецкий телеканал NTV сообщал, что суд в Стамбуле принял решение освободить из-под ареста семерых журналистов, освещавших незаконные протесты в городе. По данным телеканала, среди освобожденных журналистов - фотокорреспондент французского агентства Франс Пресс Ясин Акгюль. Корпорации Би-би-си сообщала, что власти Турции депортировали их корреспондента Марка Лоуэна, который прибыл в страну для освещения незаконных акций протеста в поддержку арестованного мэра Стамбула.
Протестные акции в поддержку арестованного мэра Стамбула, члена оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Экрема Имамоглу продолжаются с 19 марта в Стамбуле и ряде других городов, несмотря на введенный властями запрет на любые митинги и демонстрации. В среду оппозиционер Нури Аслан был избран исполняющим обязанности мэра Стамбула.
Акция протеста в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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В миреСтамбулТурцияШвецияЭкрем ИмамоглуБи-би-си
 
 
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