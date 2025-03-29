https://ria.ru/20250329/zemletryasenie-2008152029.html

Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек

Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек - РИА Новости, 29.03.2025

Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,6 тысячи человек

Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,6 тысячи, передает агентство Синьхуа со ссылкой на данные властей страны. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T17:01:00+03:00

2025-03-29T17:01:00+03:00

2025-03-29T18:05:00+03:00

в мире

мьянма

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Мьянме превысило 1,6 тысячи, передает агентство Синьхуа со ссылкой на данные властей страны."По данным информационной группы Государственного административного совета, 1644 человека погибли, 3408 пострадали, а 139 числятся пропавшими без вести в результате мощного землетрясения в Мьянме", — отметило издание.До этого было известно о 1002 погибших и 2376 пострадавших при землетрясении.Ситуация в Мьянме и ТаиландеЗемлетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, в 12 километрах от города Сагайн. Очаг залегал на глубине десяти километров. Толчки ощущались и в соседних странах: Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.Местные жители также сообщили, что во многих местах вышли из строя телефонные линии и прекращена подача электроэнергии.Посольство России в стране заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.В столице Мьянмы для поиска людей используют крупную спецтехнику.Национальный комитет по борьбе со стихийными бедствиями объявил чрезвычайное положение в регионах Сагайн, Мандалай, Магвэй, Баго, в северо-восточной части штата Шан и округе Нейпьидо.Россия и Китай направили в Мьянму спасателей, врачей и специализированное оборудование для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших от землетрясения.Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в столице страны достигло 14 человек, 118 считаются пропавшими без вести. Информации о пострадавших среди россиян нет.

https://ria.ru/20250329/myanma-2008133876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В столице Мьянмы для поиска людей используют крупную спецтехнику В столице Мьянмы Нейпьидо нет интернета и электричества, для поиска людей используют крупную спецтехнику, передает корреспондент РИА Новости. 2025-03-29T17:01 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мьянма, землетрясение в мьянме и таиланде