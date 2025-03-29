https://ria.ru/20250329/zemletryasenie-2008069935.html
Вблизи южных Курил произошло землетрясение
Вблизи южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 29.03.2025
Вблизи южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T01:42:00+03:00
2025-03-29T01:42:00+03:00
2025-03-29T01:42:00+03:00
происшествия
охотское море
итуруп
курильские острова
елена семенова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в ночь на 29 марта в Охотском море. Его эпицентр находился в 239 километрах севернее села Рейдово на курильском острове Итуруп, очаг – на глубине 496 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, сообщения об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250329/pyatigorsk-2008066326.html
охотское море
итуруп
курильские острова
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_85abb70d2f6c29a4e19496f8fc2e06fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, охотское море, итуруп, курильские острова, елена семенова
Происшествия, Охотское море, Итуруп, Курильские острова, Елена Семенова
Вблизи южных Курил произошло землетрясение
Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9