https://ria.ru/20250329/zemletryasenie-2008069935.html

Вблизи южных Курил произошло землетрясение

Вблизи южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 29.03.2025

Вблизи южных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T01:42:00+03:00

2025-03-29T01:42:00+03:00

2025-03-29T01:42:00+03:00

происшествия

охотское море

итуруп

курильские острова

елена семенова

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в ночь на 29 марта в Охотском море. Его эпицентр находился в 239 километрах севернее села Рейдово на курильском острове Итуруп, очаг – на глубине 496 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, сообщения об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250329/pyatigorsk-2008066326.html

охотское море

итуруп

курильские острова

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происшествия, охотское море, итуруп, курильские острова, елена семенова