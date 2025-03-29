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Вблизи южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 29.03.2025
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01:42 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/zemletryasenie-2008069935.html
Вблизи южных Курил произошло землетрясение
Вблизи южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 29.03.2025
Вблизи южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T01:42:00+03:00
2025-03-29T01:42:00+03:00
происшествия
охотское море
итуруп
курильские острова
елена семенова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в ночь на 29 марта в Охотском море. Его эпицентр находился в 239 километрах севернее села Рейдово на курильском острове Итуруп, очаг – на глубине 496 километров", - рассказала собеседница агентства. По ее словам, сообщения об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась.
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происшествия, охотское море, итуруп, курильские острова, елена семенова
Происшествия, Охотское море, Итуруп, Курильские острова, Елена Семенова
Вблизи южных Курил произошло землетрясение

Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,9

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано в ночь на субботу у побережья южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,9 зарегистрировано в ночь на 29 марта в Охотском море. Его эпицентр находился в 239 километрах севернее села Рейдово на курильском острове Итуруп, очаг – на глубине 496 километров", - рассказала собеседница агентства.
По ее словам, сообщения об ощутимости в населенных пунктах Курильских островов не поступали, тревога цунами не объявлялась.
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ПроисшествияОхотское мореИтурупКурильские островаЕлена Семенова
 
 
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