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В Раде назвали шаг, который станет фатальным для Зеленского - РИА Новости, 29.03.2025
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18:57 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008164985.html
В Раде назвали шаг, который станет фатальным для Зеленского
В Раде назвали шаг, который станет фатальным для Зеленского - РИА Новости, 29.03.2025
В Раде назвали шаг, который станет фатальным для Зеленского
Отказ от подписания сделки по ресурсам с США положит конец режиму Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T18:57:00+03:00
2025-03-29T18:57:00+03:00
в мире
сша
украина
владимир зеленский
александр дубинский
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Отказ от подписания сделки по ресурсам с США положит конец режиму Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Главный вопрос, на который нужно ответить при расчете оставшегося Зеленскому времени, — какой срок отвели США на подписание договора о минералах?" — говорится в публикации.По словам политика, отношения между Украиной и США будут относительно спокойными до момента, когда нужно будет подписать сделку. После отказа Зеленского от заключения соглашения с США Вашингтон будет считать его режим недоговороспособным.Черновой вариант соглашения направило Киеву на этой неделе Министерство финансов США. В нем содержится предложение о создании товарищества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины". Этот фонд в соответствии с соглашением должен получить преимущественное право на все проекты в области природных ресурсов и инфраструктуры на Украине, для которых страна будет искать инвесторов.Украинские СМИ в пятницу сообщили, что новый проект соглашения Вашингтона и Киева по ископаемым предполагает возврат Украиной средств за всю помощь, оказанную Штатами. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все красные линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Киев оплатить всю помощь США прошлых лет, которую он получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.Как заявил зампред Совбеза, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, США выкатили Украине превосходный проект сделки по ресурсам, согласно которому, в случае принятия соглашения, Владимира Зеленского и его команду повесят на майдане, в противном случае Вашингтон "обнулит" киевский режим.Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал гостя из Киева за неуважение, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал главу киевского режима неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250329/konflikt-2008155692.html
https://ria.ru/20250329/ukraina-2008138068.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, александр дубинский
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский
В Раде назвали шаг, который станет фатальным для Зеленского

Дубинский: отказ от подписания сделки с США положит конец режиму Зеленского

© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Отказ от подписания сделки по ресурсам с США положит конец режиму Владимира Зеленского, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Главный вопрос, на который нужно ответить при расчете оставшегося Зеленскому времени, — какой срок отвели США на подписание договора о минералах?" — говорится в публикации.
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По словам политика, отношения между Украиной и США будут относительно спокойными до момента, когда нужно будет подписать сделку. После отказа Зеленского от заключения соглашения с США Вашингтон будет считать его режим недоговороспособным.
Черновой вариант соглашения направило Киеву на этой неделе Министерство финансов США. В нем содержится предложение о создании товарищества с ограниченной ответственностью "Инвестиционный фонд реконструкции США и Украины". Этот фонд в соответствии с соглашением должен получить преимущественное право на все проекты в области природных ресурсов и инфраструктуры на Украине, для которых страна будет искать инвесторов.
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Украинские СМИ в пятницу сообщили, что новый проект соглашения Вашингтона и Киева по ископаемым предполагает возврат Украиной средств за всю помощь, оказанную Штатами. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все красные линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Киев оплатить всю помощь США прошлых лет, которую он получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Как заявил зампред Совбеза, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, США выкатили Украине превосходный проект сделки по ресурсам, согласно которому, в случае принятия соглашения, Владимира Зеленского и его команду повесят на майдане, в противном случае Вашингтон "обнулит" киевский режим.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал гостя из Киева за неуважение, а вице-президент Джей Ди Вэнс назвал главу киевского режима неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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