Теперь только тюрьма или виселица: Зеленского красиво развели юристы Трампа

Со вчерашнего вечера весь Голливуд уже почти сжевал локти от зависти: Трамп со товарищи представили публике последний акт криминально-приключенческой драмы...

2025-03-29T15:53:00+03:00

2025-03-29T16:54:00+03:00

Со вчерашнего вечера весь Голливуд уже почти сжевал локти от зависти: Трамп со товарищи представили публике последний акт криминально-приключенческой драмы "Ловушка для зеленого коротышки", где провинциальному комедианту подсовывали куски роли халифа на час, а в итоге на него повесили все долги погорелого театра.С большой долей вероятности Дональд Трамп взял мастер-класс по сценарному мастерству у Владимира Путина, так как сюжет развивался стремительно и нелинейно, а такой концовки не ожидал никто.Всего чуть больше месяца назад американский президент отправил в Киев министра финансов США для подписания редкоземельной сделки с Украиной, но Зеленский от нее предсказуемо отказался.Когда киевской шайке стало ясно, что Трамп не шутит, они стали юлить, что "Украина не против сделки в принципе", просто нужно обсудить нюансы и условия.Выдержав драматическую паузу, вчера американцы прислали в Киев новый, улучшенный вариант соглашения, и эти улучшения вызвали на Банковой такие взрывы мозга, которые может переплюнуть только "Орешник".Оказалось, что теперь американцам не нужны просто редкоземельные металлы, которые уже в принципе был готов отдать Зеленский. Теперь не нужно заучивать экзотические названия из таблицы Менделеева, потому что американцы планируют забрать и сами редкоземы, и все остальные элементы в таблице, и раму этой таблицы, и гвозди, на которой она висит, и здание, где она находится, и землю, где это здание стоит: то есть вообще абсолютно все плюс проценты.Издание The Wall Street Journal сообщило, что один из высоких украинских чиновников после ознакомления с проектом нового соглашения заявил, что "выглядит так, будто Украина воевала с США, проиграла, попала в плен и теперь должна выплачивать пожизненную компенсацию". Чиновник этот на самом деле очень оптимистичен, потому что все гораздо, несравнимо хуже.Если коротко, то новое "предложение" со стороны США, по сути, достаточно простое: Украина должна теперь отдать вообще все природные ресурсы — и вдобавок к ним всю инфраструктуру. Из февральского четырехстраничного документа, отвергнутого Зеленским, теперь соглашение распухло до 55 страниц с подробной описью контрибуций. Что теперь украинцы должны американцам:Как и следовало ожидать, Зеленский вчера вечером мгновенно устроил пресс-конференцию, где язвительно отказался и от новой версии соглашения, заявив, что "Украина не будет считать предоставленную США военную помощь долгом".Чрезвычайно интересно, что даже такие зашоренные издания, как The Wall Street Journal и The Telegraph, тут же отметили четкое впечатление, что новое соглашение было составлено так, чтобы Зеленский от него гарантированно отказался.На самом деле официальный отказ Зеленского от сделки выгоден Трампу по двум причинам: с каждым разом ее условия ужесточаются (кто произнес слово "Путин"?), и даже если Киев в итоге на нее согласится, то и прекрасно. Но это очень долго, а Трамп не может и не любит ждать. Еще в феврале Трамп между делом сказал, что у Зеленского будут проблемы, если он не подпишет сделку, а теперь эти проблемы встали в полный рост.Мощные британские юристы, консультирующие Зеленского, наверняка успокоили его, что Трамп ничего не сможет ему сделать, потому что по конституции США законы не имеют обратной силы, а помощь, которую ему выписывал Байден, не была юридически оформлена как кредит.Но они забыли, что в руках решительного и сверхмотивированного президента США столетние законы могут легко превратиться в дышло из каучука, да и без этого у американских коллекторов есть куча проверенных временем инструментов, чтобы превратить "помощь" задним числом в долг, а потом его выбить. Например, Трамп может легко обойти тему "байденовских грантов" с помощью закона о внешней помощи 1961 года, где президент имеет право требовать компенсации за передачу материалов из стратегических запасов (а большая часть военной помощи была оформлена как раз через Presidential Drawdown Authority (PDA) из стратегических запасов Пентагона). Кроме того, Трамп может ретроактивно объявить помощь коммерческой сделкой через условия ресурсного соглашения, что позволит применять Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), распространяющий юрисдикцию американских судов на другие государства. И главное — согласно американскому законодательству, принцип ретроактивности может быть задействован при соблюдении принципа "публичного интереса", например, при нарушении закона о коррупции за рубежом (FCPA) — а прямо сейчас агентство DOGE под предводительством Илона Маска ведет расследование по этой теме в отношении киевской шайки.Иными словами, ордер на арест Зеленского и его активов, скорее всего, уже выписан.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев метко подметил: "Если киевский режим одобрит его (соглашение), наркоман и компания будут повешены на майдане, как Муссолини. А если он отвергнет его, Соединенные Штаты сбросят бандеровский режим".Звучит как отличная концовка фильма, где на фоне музыки два усталых, но довольных главных героя едут на мустангах по прерии и один другому говорит: "Ты был прав, Донни. Это золото было ему совсем ни к чему".

