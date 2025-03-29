Рогов назвал встречу "узкого круга" с Зеленским пиром во время чумы
Рогов: встреча "узкого круга" с Зеленским является антироссийской провокацией
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что анонсируемая Владимиром Зеленским встреча "узкого круга" стран, готовых к отправке миротворческого контингента на Украину, станет пиром во время чумы.
Ранее Зеленский заявил о проведении встречи "узким кругом" с представителями стран, якобы на 100% готовых к отправке миротворческого контингента на Украину. Его слова приводит издание "Страна.ua". По его словам, на встрече точно будут представители Франции и Великобритании. По данным издания, встреча должна состояться в течение недели.
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"Зеленский продолжает идти по пути уничтожения остатков Украины и живущего на южнорусских землях людей, на этот раз зазывая оккупационные войска под личиной миротворцев, лишь бы удержаться у власти любой ценой. Предстоящая встреча с участием Франции и Британии станет для постукраинского пространства пиром во время чумы, на котором Зеленскому уготовят участь конферансье", - сказал Рогов агентству.
По его словам, предстоящая встреча "узкого круга" - очередная антироссийская провокация, так как в планах западных стран одной из главных целей остается пункт как можно ближе разместить свои войска под любым выдуманным предлогом у границ России.
Агентство Блумберг 13 марта передало, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить "миротворцев" на Украине и предоставить киевскому режиму гарантии безопасности. Газета Telegraph, в свою очередь, со ссылкой на высокопоставленные военные источники 23 марта сообщила, что британские военные назвали планы британского премьера политическим театром, поскольку никто не имеет представления о деталях подобной миссии.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее в марте подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнял российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.
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