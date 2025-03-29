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В Европе задались вопросом после дерзкого заявления Зеленского Трампу - РИА Новости, 29.03.2025
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13:02 29.03.2025 (обновлено: 13:03 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008111220.html
В Европе задались вопросом после дерзкого заявления Зеленского Трампу
В Европе задались вопросом после дерзкого заявления Зеленского Трампу - РИА Новости, 29.03.2025
В Европе задались вопросом после дерзкого заявления Зеленского Трампу
Владимир Зеленский отказался от требований президента США Дональда Трампа по Украине, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T13:02:00+03:00
2025-03-29T13:03:00+03:00
в мире
сша
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от требований президента США Дональда Трампа по Украине, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Зеленский отверг предложение Трампа. Он не примет сделку по минералам, не признает военную помощь США долгом и не пойдет на прямые переговоры с Путиным. Какова будет реакция Вашингтона?" — задался вопросом Дизен.В пятницу украинское издание "Европейская правда" сообщило, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. По данным издания, этот документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому, все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.По данным Кильского института мировой экономики, которые привела "Европейская правда", помощь США Украине с февраля 2022 года составила 123 миллиарда долларов.Ранее президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения предыдущего варианта соглашения требовал от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов".
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Евросоюз
В Европе задались вопросом после дерзкого заявления Зеленского Трампу

Профессор Дизен: Зеленский отказался от требований Трампа по Украине

© AP Photo / Stephanie LecocqВладимир Зеленский в Париже
Владимир Зеленский в Париже - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Stephanie Lecocq
Владимир Зеленский в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от требований президента США Дональда Трампа по Украине, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
«
"Зеленский отверг предложение Трампа. Он не примет сделку по минералам, не признает военную помощь США долгом и не пойдет на прямые переговоры с Путиным. Какова будет реакция Вашингтона?" — задался вопросом Дизен.
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11:27
В пятницу украинское издание "Европейская правда" сообщило, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. По данным издания, этот документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому, все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
По данным Кильского института мировой экономики, которые привела "Европейская правда", помощь США Украине с февраля 2022 года составила 123 миллиарда долларов.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения предыдущего варианта соглашения требовал от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов".
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В миреСШАУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампЕвросоюз
 
 
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