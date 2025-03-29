https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008111220.html

В Европе задались вопросом после дерзкого заявления Зеленского Трампу

В Европе задались вопросом после дерзкого заявления Зеленского Трампу - РИА Новости, 29.03.2025

В Европе задались вопросом после дерзкого заявления Зеленского Трампу

Владимир Зеленский отказался от требований президента США Дональда Трампа по Украине, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T13:02:00+03:00

2025-03-29T13:02:00+03:00

2025-03-29T13:03:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отказался от требований президента США Дональда Трампа по Украине, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Зеленский отверг предложение Трампа. Он не примет сделку по минералам, не признает военную помощь США долгом и не пойдет на прямые переговоры с Путиным. Какова будет реакция Вашингтона?" — задался вопросом Дизен.В пятницу украинское издание "Европейская правда" сообщило, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. По данным издания, этот документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому, все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.По данным Кильского института мировой экономики, которые привела "Европейская правда", помощь США Украине с февраля 2022 года составила 123 миллиарда долларов.Ранее президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения предыдущего варианта соглашения требовал от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов".

https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html

https://ria.ru/20250329/plan-2008088432.html

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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, евросоюз