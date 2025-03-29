https://ria.ru/20250329/zarubezhgeologija-2008082584.html

"Зарубежгеология" обсуждает планы по геологоразведке в Сьерра-Леоне

"Зарубежгеология" обсуждает планы по геологоразведке в Сьерра-Леоне - РИА Новости, 29.03.2025

"Зарубежгеология" обсуждает планы по геологоразведке в Сьерра-Леоне

"Зарубежгеология" еще не начала геологоразведку в Сьерра-Леоне, сейчас идет обсуждение деталей уже заключенного соглашения с властями страны, заявил РИА Новости РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T08:12:00+03:00

2025-03-29T08:12:00+03:00

2025-03-29T08:13:00+03:00

сьерра-леоне

россия

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868063005_0:297:3112:2048_1920x0_80_0_0_e73ec8ebe42ac5bcc18a1f0e8bee55ec.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Зарубежгеология" еще не начала геологоразведку в Сьерра-Леоне, сейчас идет обсуждение деталей уже заключенного соглашения с властями страны, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво. Ранее в рамках ПМЭФ-2024 "Зарубежгеология" и министерство горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне подписали соглашение о сотрудничестве в области оказания геологических и геофизических услуг. "Нет, еще не начались. Пока они в процессе обсуждения финальных деталей… Вы правы, был подписан меморандум о взаимопонимании. Раз он подписан, нужно работать над тонкостями. Поэтому я думаю, обе стороны сейчас их изучают", - сказал Йонгаво в беседе с агентством. Он добавил, что руководство компании уверяло его, что готово послать команду в Сьерра-Леоне в "любое время".

https://ria.ru/20250329/rusal-2008081547.html

https://ria.ru/20241113/niger-1983427117.html

сьерра-леоне

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сьерра-леоне, россия, экономика