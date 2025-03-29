https://ria.ru/20250329/zarubezhgeologija-2008082584.html
"Зарубежгеология" обсуждает планы по геологоразведке в Сьерра-Леоне
"Зарубежгеология" обсуждает планы по геологоразведке в Сьерра-Леоне - РИА Новости, 29.03.2025
"Зарубежгеология" обсуждает планы по геологоразведке в Сьерра-Леоне
"Зарубежгеология" еще не начала геологоразведку в Сьерра-Леоне, сейчас идет обсуждение деталей уже заключенного соглашения с властями страны, заявил РИА Новости РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T08:12:00+03:00
2025-03-29T08:12:00+03:00
2025-03-29T08:13:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Зарубежгеология" еще не начала геологоразведку в Сьерра-Леоне, сейчас идет обсуждение деталей уже заключенного соглашения с властями страны, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво. Ранее в рамках ПМЭФ-2024 "Зарубежгеология" и министерство горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне подписали соглашение о сотрудничестве в области оказания геологических и геофизических услуг. "Нет, еще не начались. Пока они в процессе обсуждения финальных деталей… Вы правы, был подписан меморандум о взаимопонимании. Раз он подписан, нужно работать над тонкостями. Поэтому я думаю, обе стороны сейчас их изучают", - сказал Йонгаво в беседе с агентством. Он добавил, что руководство компании уверяло его, что готово послать команду в Сьерра-Леоне в "любое время".
https://ria.ru/20250329/rusal-2008081547.html
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РИА Новости
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сьерра-леоне, россия, экономика
Сьерра-Леоне, Россия, Экономика
"Зарубежгеология" обсуждает планы по геологоразведке в Сьерра-Леоне
"Зарубежгеология" обсуждает с властями Сьерра-Леоне соглашение о геологоразведке
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Зарубежгеология" еще не начала геологоразведку в Сьерра-Леоне, сейчас идет обсуждение деталей уже заключенного соглашения с властями страны, заявил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво.
Ранее в рамках ПМЭФ-2024 "Зарубежгеология" и министерство горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне
подписали соглашение о сотрудничестве в области оказания геологических и геофизических услуг.
"Нет, еще не начались. Пока они в процессе обсуждения финальных деталей… Вы правы, был подписан меморандум о взаимопонимании. Раз он подписан, нужно работать над тонкостями. Поэтому я думаю, обе стороны сейчас их изучают", - сказал Йонгаво в беседе с агентством.
Он добавил, что руководство компании уверяло его, что готово послать команду в Сьерра-Леоне в "любое время".