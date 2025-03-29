В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
СК: задержан 34-летний мужчина, причастный к убийству девочки в Тверской области
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тридцатичетырехлетний мужчина, причастный к убийству 13-летней девочки в Тверской области, задержан, сообщает СК в Telegram-канале.
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"В рамках расследования уголовного дела оперативно установлен и задержан мужчина, причастный к совершению убийства несовершеннолетней в Тверской области. Им оказался 34-летний житель Твери", — говорится в материале.
Ранее в субботу СУ СК по региону сообщило, что тело девочки, пропавшей 21 марта, нашли в лесном массиве СНТ "Ручеек" Калининского муниципального округа Тверской области.
Отмечалось, что ранее по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждалось дело по статье УК "Убийство". На теле погибшей обнаружили признаки насильственной смерти.
В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия, готовится ходатайство в суд о заключении под стражу.
Мужчина ранее был судим.
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