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В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки - РИА Новости, 29.03.2025

В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

Тридцатичетырехлетний мужчина, причастный к убийству 13-летней девочки в Тверской области, задержан, сообщает СК в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:42:00+03:00

2025-03-29T15:42:00+03:00

2025-03-29T16:16:00+03:00

происшествия

россия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тридцатичетырехлетний мужчина, причастный к убийству 13-летней девочки в Тверской области, задержан, сообщает СК в Telegram-канале. "В рамках расследования уголовного дела оперативно установлен и задержан мужчина, причастный к совершению убийства несовершеннолетней в Тверской области. Им оказался 34-летний житель Твери", — говорится в материале.Ранее в субботу СУ СК по региону сообщило, что тело девочки, пропавшей 21 марта, нашли в лесном массиве СНТ "Ручеек" Калининского муниципального округа Тверской области.Отмечалось, что ранее по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждалось дело по статье УК "Убийство". На теле погибшей обнаружили признаки насильственной смерти. В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия, готовится ходатайство в суд о заключении под стражу. Мужчина ранее был судим.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)