Рейтинг@Mail.ru
В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:42 29.03.2025 (обновлено: 16:16 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/zaderzhanie-2008139578.html
В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки - РИА Новости, 29.03.2025
В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки
Тридцатичетырехлетний мужчина, причастный к убийству 13-летней девочки в Тверской области, задержан, сообщает СК в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:42:00+03:00
2025-03-29T16:16:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тридцатичетырехлетний мужчина, причастный к убийству 13-летней девочки в Тверской области, задержан, сообщает СК в Telegram-канале. &quot;В рамках расследования уголовного дела оперативно установлен и задержан мужчина, причастный к совершению убийства несовершеннолетней в Тверской области. Им оказался 34-летний житель Твери&quot;, — говорится в материале.Ранее в субботу СУ СК по региону сообщило, что тело девочки, пропавшей 21 марта, нашли в лесном массиве СНТ "Ручеек" Калининского муниципального округа Тверской области.Отмечалось, что ранее по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждалось дело по статье УК "Убийство". На теле погибшей обнаружили признаки насильственной смерти. В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия, готовится ходатайство в суд о заключении под стражу. Мужчина ранее был судим.
https://ria.ru/20241228/kadry-1991837895.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Тверской области задержали подозреваемого в убийстве 13-летней девочки

СК: задержан 34-летний мужчина, причастный к убийству девочки в Тверской области

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Тридцатичетырехлетний мужчина, причастный к убийству 13-летней девочки в Тверской области, задержан, сообщает СК в Telegram-канале.
«

"В рамках расследования уголовного дела оперативно установлен и задержан мужчина, причастный к совершению убийства несовершеннолетней в Тверской области. Им оказался 34-летний житель Твери", — говорится в материале.

Ранее в субботу СУ СК по региону сообщило, что тело девочки, пропавшей 21 марта, нашли в лесном массиве СНТ "Ручеек" Калининского муниципального округа Тверской области.
Отмечалось, что ранее по факту безвестного исчезновения ребенка возбуждалось дело по статье УК "Убийство". На теле погибшей обнаружили признаки насильственной смерти.
В настоящее время с задержанным проводятся необходимые следственные действия, готовится ходатайство в суд о заключении под стражу.
Мужчина ранее был судим.
Работа следователей на месте убийства четверых детей в Тверской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Появились кадры с места расправы отца над четырьмя детьми
28 декабря 2024, 14:26
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала