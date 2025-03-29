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Кухарук назвал основные цели Югры в контексте арктической стратегии России - РИА Новости, 29.03.2025
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16:26 29.03.2025 (обновлено: 16:27 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/yugra-2008146306.html
Кухарук назвал основные цели Югры в контексте арктической стратегии России
Кухарук назвал основные цели Югры в контексте арктической стратегии России - РИА Новости, 29.03.2025
Кухарук назвал основные цели Югры в контексте арктической стратегии России
Основная задача Югры в контексте арктической стратегии России — создать условия для развития арктических территорий округа, сообщил РИА Новости губернатор... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:26:00+03:00
2025-03-29T16:27:00+03:00
руслан кухарук
общество
ханты-мансийский автономный округ
югра
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МУРМАНСК, 29 мар - РИА Новости. Основная задача Югры в контексте арктической стратегии России — создать условия для развития арктических территорий округа, сообщил РИА Новости губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук. В первую очередь губернатор отметил, что необходимо наладить транспортно-логистическую связность с арктической зоной. Основные проблемы, которые сейчас испытывают жители Арктических территорий Югры, связаны с изолированностью и отдаленностью хозяйственных систем. "В зимний период мы пользуемся ледовым переправами, зимниками. Если мы говорим про период летний, то транспортная связь обеспечивается речным транспортом либо авиасообщением. Сегодня это сдерживает развитие данной части нашего округа. И здесь первоначально нашей задачей, конечно, должно стать создание условий для того, чтобы эти регионы развивались", — добавил Кухарук. Также губернатор указал, что в перспективе рассматривается возможность разработки месторождений Приполярного Урала как макрорегиональный проект. Он способен заложить прочный фундамент роста Арктической зоны РФ на десятилетия вперед. Кухарук отметил, что у районов Березовский и Белоярский есть потенциал по части добычи углеводородного сырья. По его словам, он составляет 1,5 миллиарда тонн нефти или 220 миллиардов кубических метров газа. Кроме этого, губернатор назвал приоритетной задачей Югры создание условий для обеспеченностью кадрами данных муниципалитетов. "Это, наверное, самое важное условие. Вопрос здесь не о высоких размерах заработной платы для этих территорий. Все-таки должно быть реализовано комплексное представление человека о том, готов ли он на этой территории жить, работать, создавать семью, получать образование. Это тоже еще одна серьезнейшая задача, которая стоит перед нами", — заключил он.
https://ria.ru/20250228/promtehnopark-2002332442.html
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руслан кухарук, общество, ханты-мансийский автономный округ, югра
Руслан Кухарук, Общество, Ханты-Мансийский автономный округ, Югра
Кухарук назвал основные цели Югры в контексте арктической стратегии России

Кухарук рассказал о создании условий для развития арктических территорий

© Фото : правительство Ханты-Мансийского автономного округа - ЮгрыГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук во время интервью журналистам РИА Новости
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук во время интервью журналистам РИА Новости - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук во время интервью журналистам РИА Новости
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МУРМАНСК, 29 мар - РИА Новости. Основная задача Югры в контексте арктической стратегии России — создать условия для развития арктических территорий округа, сообщил РИА Новости губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук.
В первую очередь губернатор отметил, что необходимо наладить транспортно-логистическую связность с арктической зоной. Основные проблемы, которые сейчас испытывают жители Арктических территорий Югры, связаны с изолированностью и отдаленностью хозяйственных систем.
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"В зимний период мы пользуемся ледовым переправами, зимниками. Если мы говорим про период летний, то транспортная связь обеспечивается речным транспортом либо авиасообщением. Сегодня это сдерживает развитие данной части нашего округа. И здесь первоначально нашей задачей, конечно, должно стать создание условий для того, чтобы эти регионы развивались", — добавил Кухарук.
Также губернатор указал, что в перспективе рассматривается возможность разработки месторождений Приполярного Урала как макрорегиональный проект. Он способен заложить прочный фундамент роста Арктической зоны РФ на десятилетия вперед.
Кухарук отметил, что у районов Березовский и Белоярский есть потенциал по части добычи углеводородного сырья. По его словам, он составляет 1,5 миллиарда тонн нефти или 220 миллиардов кубических метров газа.
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Кроме этого, губернатор назвал приоритетной задачей Югры создание условий для обеспеченностью кадрами данных муниципалитетов.
"Это, наверное, самое важное условие. Вопрос здесь не о высоких размерах заработной платы для этих территорий. Все-таки должно быть реализовано комплексное представление человека о том, готов ли он на этой территории жить, работать, создавать семью, получать образование. Это тоже еще одна серьезнейшая задача, которая стоит перед нами", — заключил он.
 
Руслан КухарукОбществоХанты-Мансийский автономный округЮгра
 
 
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