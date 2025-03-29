https://ria.ru/20250329/yug-2008108105.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 29.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"

ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, танк, американскую бронемашину HMMWV в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T12:40:00+03:00

2025-03-29T12:40:00+03:00

2025-03-29T12:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, танк, американскую бронемашину HMMWV в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух егерских, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США и пять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины