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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг" - РИА Новости, 29.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, танк, американскую бронемашину HMMWV в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:40:00+03:00
2025-03-29T12:40:00+03:00
2025-03-29T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, танк, американскую бронемашину HMMWV в зоне ответственности группировки "Юг", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям двух егерских, двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады специального назначения в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Новооленовка, Ульяновка и Северск Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 300 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину HMMWV производства США и пять автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Юг"
ВСУ потеряли до 300 военных в зоне действия группировки "Юг"