https://ria.ru/20250329/vuchichi-2008143424.html

В Белград прибыли представители ФСБ по делу о звуковой пушке

В Белград прибыли представители ФСБ по делу о звуковой пушке - РИА Новости, 29.03.2025

В Белград прибыли представители ФСБ по делу о звуковой пушке

Сербский президент Александр Вучич заявил о прибытии в Белград представителей ФСБ РФ для участия в расследовании о якобы применении "звуковой пушки" на... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T16:12:00+03:00

2025-03-29T16:12:00+03:00

2025-03-29T16:12:00+03:00

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БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Сербский президент Александр Вучич заявил о прибытии в Белград представителей ФСБ РФ для участия в расследовании о якобы применении "звуковой пушки" на протестах 15 марта. Бывший начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош ранее написал в соцсетях, что во время 15 минут молчания в честь 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полиция якобы применила звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум, который обеспокоил демонстрантов, причины его неизвестны. Видео резко разбегающихся в стороны демонстрантов и предположения о причинах паники заполонили соцсети. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на среду заявил, что ожидает приезда через два-три дня представителей ФСБ и через семь-восемь дней агентов ФБР для расследования информации о применении "звуковой пушки". "Сегодня ночью прибыли люди из ФСБ, они с утра начали работать. Обойдут и осмотрят оборудование, которое у нас есть. Останутся здесь несколько дней, 7-8, и после выступят со своей позицией по "звуковой пушке", чтобы мы опровергли ещё некую ложь", - заявил Вучич журналистам в субботу. Президент Сербии сказал ранее, что уйдет с поста главы государства, если оппоненты предоставят хоть одно доказательство применения "звуковой пушки" на протесте 15 марта. По его словам, методы киевского "майдана" 2014 года в Сербии не пройдут, сербский лидер обвинил оппонентов в распространении дезинформации. МВД Сербии, министерство обороны и агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) ранее официально и категорически опровергли обвинения оппозиции в применении "звуковой пушки" против демонстрантов в Белграде. Вучич заявлял, что уйдет с поста главы государства, если оппоненты предоставят хоть одно доказательство применения звуковой пушки на протесте 15 марта. По его словам, методы киевского "майдана" 2014 года в Сербии не пройдут. Сербский лидер также обвинил оппонентов в распространении дезинформации. Пресс-служба МВД Сербии сообщала, что в протесте студентов и сторонников оппозиции 15 марта в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было. Вучич сообщал, что в ходе протестов получили травмы 56 человек, а 22 были задержаны за нарушение общественного порядка.

https://ria.ru/20250319/vuchich-2006071521.html

https://ria.ru/20250326/serbiya-2007505119.html

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Варвара Скокшина

в мире, сербия, белград (город), россия, александр вучич, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), фбр, беспорядки в белграде