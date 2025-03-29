Рейтинг@Mail.ru
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали два тракториста - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/vsu-2008163741.html
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали два тракториста
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали два тракториста - РИА Новости, 29.03.2025
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали два тракториста
В результате атаки ВСУ ранены два тракториста в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T18:45:00+03:00
2025-03-29T18:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
рыльский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_1f773133fdfe3c281a7a4613d64b1f95.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В результате атаки ВСУ ранены два тракториста в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня вблизи деревни Новая Николаевка Рыльского района, которая относится к закрытой территории, украинский БПЛА атаковал работающий в поле трактор. В результате атаки пострадал мужчина 1966 года рождения. С минно-взрывной травмой, черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ушибами его доставили в Рыльскую ЦРБ. В ближайшее время раненого переведут в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Врио губернатора отметил, что в селе Нехаевка при проведении весенне-полевых работ трактор наехал на мину, ранен тракторист, он был доставлен с травмами в Рыльскую ЦРБ, где ему оказывается первая медицинская помощь.
https://ria.ru/20250329/vsu-2008157283.html
курская область
рыльский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126142_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_6e6387441fcc6bdd611d2f4b5d0741d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали два тракториста

Двое мужчин пострадали при атаке дрона ВСУ на трактор в Курской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В результате атаки ВСУ ранены два тракториста в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня вблизи деревни Новая Николаевка Рыльского района, которая относится к закрытой территории, украинский БПЛА атаковал работающий в поле трактор. В результате атаки пострадал мужчина 1966 года рождения. С минно-взрывной травмой, черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ушибами его доставили в Рыльскую ЦРБ. В ближайшее время раненого переведут в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Врио губернатора отметил, что в селе Нехаевка при проведении весенне-полевых работ трактор наехал на мину, ранен тракторист, он был доставлен с травмами в Рыльскую ЦРБ, где ему оказывается первая медицинская помощь.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В "Анваре" рассказали о смене тактики ВСУ
Вчера, 17:40
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРыльский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала