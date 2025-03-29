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В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали два тракториста
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали два тракториста - РИА Новости, 29.03.2025
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали два тракториста
В результате атаки ВСУ ранены два тракториста в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T18:45:00+03:00
2025-03-29T18:45:00+03:00
2025-03-29T18:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В результате атаки ВСУ ранены два тракториста в Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. "Сегодня вблизи деревни Новая Николаевка Рыльского района, которая относится к закрытой территории, украинский БПЛА атаковал работающий в поле трактор. В результате атаки пострадал мужчина 1966 года рождения. С минно-взрывной травмой, черепно-мозговой травмой, переломами и множественными ушибами его доставили в Рыльскую ЦРБ. В ближайшее время раненого переведут в Курскую областную больницу", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Врио губернатора отметил, что в селе Нехаевка при проведении весенне-полевых работ трактор наехал на мину, ранен тракторист, он был доставлен с травмами в Рыльскую ЦРБ, где ему оказывается первая медицинская помощь.
https://ria.ru/20250329/vsu-2008157283.html
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курская область, рыльский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Рыльский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Россия
В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадали два тракториста
Двое мужчин пострадали при атаке дрона ВСУ на трактор в Курской области