Рейтинг@Mail.ru
Украинские беспилотники атаковали пять районов Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:24 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/vsu-2008161431.html
Украинские беспилотники атаковали пять районов Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали пять районов Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2025
Украинские беспилотники атаковали пять районов Белгородской области
Украинские военные атаковали пять приграничных районов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T18:24:00+03:00
2025-03-29T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128296_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_cd3b1df9fb4535140412ef2c023f6bd8.jpg
БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Украинские военные атаковали пять приграничных районов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит вражеский беспилотник. Обошлось без повреждений. В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частный дом и надворные постройки. В хуторе Екатериновка от ударов дронов по стоянке предприятия огнём полностью уничтожен легковой автомобиль", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в селе Зозули Борисовского района FPV-дрон атаковал частный дом. В Грайворонском округе в селе Смородино беспилотник сдетонировал рядом с частным домовладением. В посёлке Уразово Валуйского округа системой РЭБ FPV-дрон был подавлен, в результате его детонации повреждены два транспортных средства, ворота частного дома и гаража. "Предварительно, никто не пострадал", - подчеркнул руководитель региона.
https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128296_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_745deab6f333ce46a3c071286442dff5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Украинские беспилотники атаковали пять районов Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Украинские военные атаковали пять приграничных районов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«
"Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит вражеский беспилотник. Обошлось без повреждений. В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частный дом и надворные постройки. В хуторе Екатериновка от ударов дронов по стоянке предприятия огнём полностью уничтожен легковой автомобиль", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что в селе Зозули Борисовского района FPV-дрон атаковал частный дом. В Грайворонском округе в селе Смородино беспилотник сдетонировал рядом с частным домовладением. В посёлке Уразово Валуйского округа системой РЭБ FPV-дрон был подавлен, в результате его детонации повреждены два транспортных средства, ворота частного дома и гаража.
"Предварительно, никто не пострадал", - подчеркнул руководитель региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В Париже Макрон и Зеленский готовят третью мировую войну
27 марта, 15:07
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала