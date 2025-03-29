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Украинские беспилотники атаковали пять районов Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали пять районов Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2025
Украинские беспилотники атаковали пять районов Белгородской области
Украинские военные атаковали пять приграничных районов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T18:24:00+03:00
2025-03-29T18:24:00+03:00
2025-03-29T18:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Украинские военные атаковали пять приграничных районов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит вражеский беспилотник. Обошлось без повреждений. В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частный дом и надворные постройки. В хуторе Екатериновка от ударов дронов по стоянке предприятия огнём полностью уничтожен легковой автомобиль", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в селе Зозули Борисовского района FPV-дрон атаковал частный дом. В Грайворонском округе в селе Смородино беспилотник сдетонировал рядом с частным домовладением. В посёлке Уразово Валуйского округа системой РЭБ FPV-дрон был подавлен, в результате его детонации повреждены два транспортных средства, ворота частного дома и гаража. "Предварительно, никто не пострадал", - подчеркнул руководитель региона.
https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Украинские беспилотники атаковали пять районов Белгородской области
Гладков: дроны ВСУ атаковали пять районов Белгородской области, пострадавших нет