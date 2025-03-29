https://ria.ru/20250329/vsu-2008161431.html

Украинские беспилотники атаковали пять районов Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали пять районов Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2025

Украинские беспилотники атаковали пять районов Белгородской области

Украинские военные атаковали пять приграничных районов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T18:24:00+03:00

2025-03-29T18:24:00+03:00

2025-03-29T18:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Украинские военные атаковали пять приграничных районов Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Над Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбит вражеский беспилотник. Обошлось без повреждений. В Волоконовском районе в селе Тишанка в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника повреждены частный дом и надворные постройки. В хуторе Екатериновка от ударов дронов по стоянке предприятия огнём полностью уничтожен легковой автомобиль", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в селе Зозули Борисовского района FPV-дрон атаковал частный дом. В Грайворонском округе в селе Смородино беспилотник сдетонировал рядом с частным домовладением. В посёлке Уразово Валуйского округа системой РЭБ FPV-дрон был подавлен, в результате его детонации повреждены два транспортных средства, ворота частного дома и гаража. "Предварительно, никто не пострадал", - подчеркнул руководитель региона.

https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html

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белгородский район

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков