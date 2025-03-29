https://ria.ru/20250329/vsu-2008148638.html

Киев нарастил число атак на российские энергообъекты

Киев нарастил число атак на российские энергообъекты - РИА Новости, 29.03.2025

Киев нарастил число атак на российские энергообъекты

Украинские войска лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T16:37:00+03:00

2025-03-29T16:37:00+03:00

2025-03-29T17:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны."Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Так, в Белгородской области только за вчерашний день ВСУ ударили дронами по:Эти атаки привели к повреждениям энергоинфраструктуры и отключениям электричества у тысяч мирных жителей, подчеркнули в Минобороны.Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огняНа прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня. Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html

https://ria.ru/20250328/mo-2007893945.html

https://ria.ru/20250329/dron-2008147801.html

белгородская область

киев

украина

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