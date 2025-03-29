Киев нарастил число атак на российские энергообъекты
Минобороны: Киев нарастил атаки по энергообъектам РФ вопреки словам Зеленского
© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПожар на электроподстанции после обстрела со стороны ВСУ
Пожар на электроподстанции после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны.
«
"Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
В Париже Макрон и Зеленский готовят третью мировую войну
27 марта, 15:07
Так, в Белгородской области только за вчерашний день ВСУ ударили дронами по:
- объекту филиала ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго";
- подстанции "Красная Яруга";
- трансформатору, в результате чего произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции;
- энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго";
- высоковольтной линии "Борисовка — Красная Яруга".
Эти атаки привели к повреждениям энергоинфраструктуры и отключениям электричества у тысяч мирных жителей, подчеркнули в Минобороны.
ВСУ уничтожили ГИС "Суджа"
28 марта, 11:38
Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огня
На прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.
Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.