Рейтинг@Mail.ru
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 29.03.2025 (обновлено: 17:48 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/vsu-2008148638.html
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты - РИА Новости, 29.03.2025
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты
Украинские войска лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:37:00+03:00
2025-03-29T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
киев
украина
россия
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008150303_0:126:2556:1564_1920x0_80_0_0_c15a5f2e3bff222a4f8e9f4fb2af7ef8.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны.&quot;Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации&quot;, — отметили в ведомстве.Так, в Белгородской области только за вчерашний день ВСУ ударили дронами по:Эти атаки привели к повреждениям энергоинфраструктуры и отключениям электричества у тысяч мирных жителей, подчеркнули в Минобороны.Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огняНа прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня. Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html
https://ria.ru/20250328/mo-2007893945.html
https://ria.ru/20250329/dron-2008147801.html
белгородская область
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008150303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_05f7b28b462dd8d9c2c33acbf5bb98cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, киев, украина, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Киев, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ
Киев нарастил число атак на российские энергообъекты

Минобороны: Киев нарастил атаки по энергообъектам РФ вопреки словам Зеленского

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПожар на электроподстанции после обстрела со стороны ВСУ
Пожар на электроподстанции после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Пожар на электроподстанции после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Украинские войска лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях, сообщили в Минобороны.
«

"Вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации", — отметили в ведомстве.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
В Париже Макрон и Зеленский готовят третью мировую войну
27 марта, 15:07
Так, в Белгородской области только за вчерашний день ВСУ ударили дронами по:
  • объекту филиала ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго";
  • подстанции "Красная Яруга";
  • трансформатору, в результате чего произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции;
  • энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр" — "Белгородэнерго";
  • высоковольтной линии "Борисовка — Красная Яруга".
Эти атаки привели к повреждениям энергоинфраструктуры и отключениям электричества у тысяч мирных жителей, подчеркнули в Минобороны.
Пожар на газоизмерительной станции Суджа после атак киевского режима - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
ВСУ уничтожили ГИС "Суджа"
28 марта, 11:38

Удары ВСУ по энергообъектам во время прекращения огня

На прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.
Как отметили в Минобороны России, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
Вытеснение ВСУ с их позиций в курском Гуево - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
Дрон ВС России увернулся от перехвата БПЛА и взорвал блиндаж ВСУ
Вчера, 16:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныКиевУкраинаРоссияВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала