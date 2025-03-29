https://ria.ru/20250329/vsu-2008104476.html

ВСУ продолжают бить по энергосистеме, заявил Сальдо

ВСУ продолжают бить по энергосистеме, заявил Сальдо - РИА Новости, 29.03.2025

ВСУ продолжают бить по энергосистеме, заявил Сальдо

Украинские войска продолжают наносить удары по энергосистеме региона, несмотря на договоренности о прекращении огня, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T12:01:00+03:00

2025-03-29T12:01:00+03:00

2025-03-29T12:01:00+03:00

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херсонская область

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владимир путин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары по энергосистеме региона, несмотря на договоренности о прекращении огня, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Херсонской области ВСУ продолжают наносить удары по трансформаторным подстанциям, нарушая электроснабжение населенных пунктов и целых округов. Еще и обстреливают ремонтные бригады, мешая им устранять повреждения и показывая свое зверское отношение к мирным жителям", - написал Сальдо. По его мнению, киевский режим не будет соблюдать договоренности о прекращении огня по объектам жизнеобеспечения и энергетики. "Мы в этом неоднократно убеждались. Под давлением президента США они говорят одно, а делают совершенно другое", - подчеркнул губернатор. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.

https://ria.ru/20250329/tramp-2008102389.html

https://ria.ru/20250328/peskov-2007947884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, херсонская область , владимир сальдо, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины