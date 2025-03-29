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ВСУ продолжают бить по энергосистеме, заявил Сальдо - РИА Новости, 29.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/vsu-2008104476.html
ВСУ продолжают бить по энергосистеме, заявил Сальдо
ВСУ продолжают бить по энергосистеме, заявил Сальдо - РИА Новости, 29.03.2025
ВСУ продолжают бить по энергосистеме, заявил Сальдо
Украинские войска продолжают наносить удары по энергосистеме региона, несмотря на договоренности о прекращении огня, сообщил губернатор Херсонской области... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:01:00+03:00
2025-03-29T12:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
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херсонская область
владимир сальдо
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары по энергосистеме региона, несмотря на договоренности о прекращении огня, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "В Херсонской области ВСУ продолжают наносить удары по трансформаторным подстанциям, нарушая электроснабжение населенных пунктов и целых округов. Еще и обстреливают ремонтные бригады, мешая им устранять повреждения и показывая свое зверское отношение к мирным жителям", - написал Сальдо. По его мнению, киевский режим не будет соблюдать договоренности о прекращении огня по объектам жизнеобеспечения и энергетики. "Мы в этом неоднократно убеждались. Под давлением президента США они говорят одно, а делают совершенно другое", - подчеркнул губернатор. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
https://ria.ru/20250329/tramp-2008102389.html
https://ria.ru/20250328/peskov-2007947884.html
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россия, украина, херсонская область , владимир сальдо, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Херсонская область , Владимир Сальдо, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
ВСУ продолжают бить по энергосистеме, заявил Сальдо

Сальдо: ВСУ продолжают наносить удары по энергосистеме в Херсонской области

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Украинские войска продолжают наносить удары по энергосистеме региона, несмотря на договоренности о прекращении огня, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
Херсонской области ВСУ продолжают наносить удары по трансформаторным подстанциям, нарушая электроснабжение населенных пунктов и целых округов. Еще и обстреливают ремонтные бригады, мешая им устранять повреждения и показывая свое зверское отношение к мирным жителям", - написал Сальдо.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
WSJ: Украина не сможет принять условия сделки с США
11:46
По его мнению, киевский режим не будет соблюдать договоренности о прекращении огня по объектам жизнеобеспечения и энергетики.
"Мы в этом неоднократно убеждались. Под давлением президента США они говорят одно, а делают совершенно другое", - подчеркнул губернатор.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Песков высказался о моратории на удары по энергообъектам Украины
Вчера, 14:55
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаХерсонская областьВладимир СальдоВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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