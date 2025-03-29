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ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:18 29.03.2025 (обновлено: 09:18 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/vsu-2008072760.html
ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР, заявил Пушилин
ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.03.2025
ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР, заявил Пушилин
Украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T03:18:00+03:00
2025-03-29T09:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
денис пушилин
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.&quot;Разный по составу контингент со стороны вооруженных формирований Украины перебрасывается, включая женщин. Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики&quot;, — сказал он.По словам Пушилина, такие факты фиксируются на Красноармейском и Дзержинском направлениях.Бывшая украинская заключенная, рядовой Галина Казимова, попавшая в плен российским войскам, ранее рассказала, что командиры ВСУ обманули ее и отправили на штурм. Она также отметила, что многих отправляют на штурм насильно, некоторых бьют по ногам и по рукам.ВСУ давно испытывают проблемы на поле боя из-за нехватки личного состава. Украинские власти пытались решить ее принудительной мобилизацией.
https://ria.ru/20250328/vsu-2008059549.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР, заявил Пушилин

Пушилин: ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин.
«

"Разный по составу контингент со стороны вооруженных формирований Украины перебрасывается, включая женщин. Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики", — сказал он.

По словам Пушилина, такие факты фиксируются на Красноармейском и Дзержинском направлениях.
Бывшая украинская заключенная, рядовой Галина Казимова, попавшая в плен российским войскам, ранее рассказала, что командиры ВСУ обманули ее и отправили на штурм. Она также отметила, что многих отправляют на штурм насильно, некоторых бьют по ногам и по рукам.
ВСУ давно испытывают проблемы на поле боя из-за нехватки личного состава. Украинские власти пытались решить ее принудительной мобилизацией.
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Специальная военная операция на УкраинеДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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