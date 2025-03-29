https://ria.ru/20250329/vsu-2008072760.html
ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР, заявил Пушилин
ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР, заявил Пушилин - РИА Новости, 29.03.2025
ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР, заявил Пушилин
Украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T03:18:00+03:00
2025-03-29T03:18:00+03:00
2025-03-29T09:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
денис пушилин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР, заявил РИА Новости глава республики Денис Пушилин."Разный по составу контингент со стороны вооруженных формирований Украины перебрасывается, включая женщин. Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики", — сказал он.По словам Пушилина, такие факты фиксируются на Красноармейском и Дзержинском направлениях.Бывшая украинская заключенная, рядовой Галина Казимова, попавшая в плен российским войскам, ранее рассказала, что командиры ВСУ обманули ее и отправили на штурм. Она также отметила, что многих отправляют на штурм насильно, некоторых бьют по ногам и по рукам.ВСУ давно испытывают проблемы на поле боя из-за нехватки личного состава. Украинские власти пытались решить ее принудительной мобилизацией.
https://ria.ru/20250328/vsu-2008059549.html
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денис пушилин, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР, заявил Пушилин
Пушилин: ВСУ задействовали женщин-штурмовиков в ДНР