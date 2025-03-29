Рейтинг@Mail.ru
ВС России вскрыли минные ловушки ВСУ у границ Запорожской области - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:51 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/vs-2008096538.html
ВС России вскрыли минные ловушки ВСУ у границ Запорожской области
ВС России вскрыли минные ловушки ВСУ у границ Запорожской области - РИА Новости, 29.03.2025
ВС России вскрыли минные ловушки ВСУ у границ Запорожской области
Российские войска вскрыли ловушки ВСУ, установленные на стыке границ Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T10:51:00+03:00
2025-03-29T10:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_96f90b1837b11f01dd219c8c1aa34693.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Российские войска вскрыли ловушки ВСУ, установленные на стыке границ Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник расставил серию ловушек на стыке границ Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью в районе села Шевченко в виде минных полей с хорошо простреливаемыми координатами в ожидании, что наша армия пойдет в лобовую атаку. Замысел противника вскрыт", - сказал Рогов. По его словам, российские войска продолжают теснить противника на этом участке фронта, постепенно приближаясь к границе с Днепропетровской областью.
https://ria.ru/20250314/svo-2004915520.html
днепропетровская область
запорожская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950447867_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_9b729faa75e9183745c181152c161d97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России вскрыли минные ловушки ВСУ у границ Запорожской области

Рогов: ВС России вскрыли минные поля-ловушки ВСУ у границ Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Российские войска вскрыли ловушки ВСУ, установленные на стыке границ Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Противник расставил серию ловушек на стыке границ Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью в районе села Шевченко в виде минных полей с хорошо простреливаемыми координатами в ожидании, что наша армия пойдет в лобовую атаку. Замысел противника вскрыт", - сказал Рогов.
По его словам, российские войска продолжают теснить противника на этом участке фронта, постепенно приближаясь к границе с Днепропетровской областью.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Рогов рассказал о продвижении российских войск к Днепропетровской области
14 марта, 08:52
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьЗапорожская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала