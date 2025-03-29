https://ria.ru/20250329/vs-2008096538.html

ВС России вскрыли минные ловушки ВСУ у границ Запорожской области

ВС России вскрыли минные ловушки ВСУ у границ Запорожской области - РИА Новости, 29.03.2025

ВС России вскрыли минные ловушки ВСУ у границ Запорожской области

Российские войска вскрыли ловушки ВСУ, установленные на стыке границ Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T10:51:00+03:00

2025-03-29T10:51:00+03:00

2025-03-29T10:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

запорожская область

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Российские войска вскрыли ловушки ВСУ, установленные на стыке границ Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник расставил серию ловушек на стыке границ Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью в районе села Шевченко в виде минных полей с хорошо простреливаемыми координатами в ожидании, что наша армия пойдет в лобовую атаку. Замысел противника вскрыт", - сказал Рогов. По его словам, российские войска продолжают теснить противника на этом участке фронта, постепенно приближаясь к границе с Днепропетровской областью.

https://ria.ru/20250314/svo-2004915520.html

днепропетровская область

запорожская область

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепропетровская область, запорожская область, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины