https://ria.ru/20250329/vs-2008096538.html
ВС России вскрыли минные ловушки ВСУ у границ Запорожской области
ВС России вскрыли минные ловушки ВСУ у границ Запорожской области - РИА Новости, 29.03.2025
ВС России вскрыли минные ловушки ВСУ у границ Запорожской области
Российские войска вскрыли ловушки ВСУ, установленные на стыке границ Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T10:51:00+03:00
2025-03-29T10:51:00+03:00
2025-03-29T10:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
запорожская область
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Российские войска вскрыли ловушки ВСУ, установленные на стыке границ Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник расставил серию ловушек на стыке границ Запорожской области и ДНР с Днепропетровской областью в районе села Шевченко в виде минных полей с хорошо простреливаемыми координатами в ожидании, что наша армия пойдет в лобовую атаку. Замысел противника вскрыт", - сказал Рогов. По его словам, российские войска продолжают теснить противника на этом участке фронта, постепенно приближаясь к границе с Днепропетровской областью.
https://ria.ru/20250314/svo-2004915520.html
днепропетровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
ВС России вскрыли минные ловушки ВСУ у границ Запорожской области
Рогов: ВС России вскрыли минные поля-ловушки ВСУ у границ Запорожской области