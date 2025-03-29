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Названы вопросы, которые могут задать детям мигрантов на тесте по русскому - РИА Новости, 29.03.2025
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03:39 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/voprosy-2008073373.html
Названы вопросы, которые могут задать детям мигрантов на тесте по русскому
Названы вопросы, которые могут задать детям мигрантов на тесте по русскому - РИА Новости, 29.03.2025
Названы вопросы, которые могут задать детям мигрантов на тесте по русскому
Детей мигрантов в ходе тестирования на знание русского языка для приема в школы РФ могут спросить, как долго он живет в стране, насколько хорошо владеет языком... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T03:39:00+03:00
2025-03-29T03:39:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Детей мигрантов в ходе тестирования на знание русского языка для приема в школы РФ могут спросить, как долго он живет в стране, насколько хорошо владеет языком и ряд других фактов, которые помогут выявить его готовность учиться в России, выяснило РИА Новости, изучив демонстрационные варианты тестов. С 1 апреля 2025 года прохождение тестирования будет обязательным для всех иностранных граждан, планирующих обучаться в российских общеобразовательных организациях. Согласно опубликованным материалам, для приема в любой класс ребенок мигранта должен будет ответить на ряд вопросов: где ты живешь (1 класс), что ты обычно делаешь после уроков (5 класс), как долго вы изучаете русский язык (10 класс), сколько времени вы живете в России (10 класс), какая профессия вас привлекает больше всего (11 класс). Сложность вопросов зависит от того, в какой класс ребенок поступает. Так, например, для приема в 1-й класс будущего школьника могут попросить описать картинку, послушать текст из 19 слов, ответить на несколько вопросов и назвать предметы, опираясь на фотографии. Для приема в 11-й класс в устной части теста содержатся уже семь вопросов, подросток также должен будет порассуждать над высказыванием выдающегося писателя, прочитать и послушать два объемных текста, вставить слова в предложения и написать сочинение на заданную тему (например, "Какую роль играет учитель в жизни человека?"). Как рассказали РИА Новости в Рособрнадзоре, необходимые компетенции проверяются для того, чтобы дети мигрантов могли успешно освоить программу отечественных школ наравне со школьниками из России. Для успешного прохождения тестирования ребенку необходимо получить оценку "удовлетворительно". В случае неуспешной сдачи ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно будет не ранее чем через три месяца. По данным Рособрнадзора, диагностические материалы для проведения тестирования будут направлены в региональные органы управления образованием не позднее 1 апреля 2025 года.
https://ria.ru/20250324/migranty-2006849013.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Названы вопросы, которые могут задать детям мигрантов на тесте по русскому

У детей мигрантов будут спрашивать, как долго они изучают русский язык

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкРабочая матрица для тестирования по русскому языку иностранных граждан
Рабочая матрица для тестирования по русскому языку иностранных граждан - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Рабочая матрица для тестирования по русскому языку иностранных граждан. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Детей мигрантов в ходе тестирования на знание русского языка для приема в школы РФ могут спросить, как долго он живет в стране, насколько хорошо владеет языком и ряд других фактов, которые помогут выявить его готовность учиться в России, выяснило РИА Новости, изучив демонстрационные варианты тестов.
С 1 апреля 2025 года прохождение тестирования будет обязательным для всех иностранных граждан, планирующих обучаться в российских общеобразовательных организациях.
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Согласно опубликованным материалам, для приема в любой класс ребенок мигранта должен будет ответить на ряд вопросов: где ты живешь (1 класс), что ты обычно делаешь после уроков (5 класс), как долго вы изучаете русский язык (10 класс), сколько времени вы живете в России (10 класс), какая профессия вас привлекает больше всего (11 класс).
Сложность вопросов зависит от того, в какой класс ребенок поступает. Так, например, для приема в 1-й класс будущего школьника могут попросить описать картинку, послушать текст из 19 слов, ответить на несколько вопросов и назвать предметы, опираясь на фотографии.
Для приема в 11-й класс в устной части теста содержатся уже семь вопросов, подросток также должен будет порассуждать над высказыванием выдающегося писателя, прочитать и послушать два объемных текста, вставить слова в предложения и написать сочинение на заданную тему (например, "Какую роль играет учитель в жизни человека?").
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Для успешного прохождения тестирования ребенку необходимо получить оценку "удовлетворительно".
В случае неуспешной сдачи ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно будет не ранее чем через три месяца.
По данным Рособрнадзора, диагностические материалы для проведения тестирования будут направлены в региональные органы управления образованием не позднее 1 апреля 2025 года.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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