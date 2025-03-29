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Минобороны заявило о продолжающихся атаках ВСУ на объекты энергетики - РИА Новости, 29.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:41 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/vojska-2008148870.html
Минобороны заявило о продолжающихся атаках ВСУ на объекты энергетики
Минобороны заявило о продолжающихся атаках ВСУ на объекты энергетики - РИА Новости, 29.03.2025
Минобороны заявило о продолжающихся атаках ВСУ на объекты энергетики
Украинские войска в течение прошедших суток продолжали атаки на объекты энергетической инфраструктуры России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T16:41:00+03:00
2025-03-29T16:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в течение прошедших суток продолжали атаки на объекты энергетической инфраструктуры России, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в сообщении. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Минобороны заявило о продолжающихся атаках ВСУ на объекты энергетики

Минобороны: ВСУ за последние сутки продолжили атаковать российские энергообъекты

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовится к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в течение прошедших суток продолжали атаки на объекты энергетической инфраструктуры России, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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