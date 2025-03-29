https://ria.ru/20250329/vojska-2008148870.html

Минобороны заявило о продолжающихся атаках ВСУ на объекты энергетики

Минобороны заявило о продолжающихся атаках ВСУ на объекты энергетики - РИА Новости, 29.03.2025

Минобороны заявило о продолжающихся атаках ВСУ на объекты энергетики

Украинские войска в течение прошедших суток продолжали атаки на объекты энергетической инфраструктуры России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T16:41:00+03:00

2025-03-29T16:41:00+03:00

2025-03-29T16:41:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в течение прошедших суток продолжали атаки на объекты энергетической инфраструктуры России, сообщили в Минобороны РФ. "В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации", - говорится в сообщении. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.

https://ria.ru/20250329/rossija-2008113485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский