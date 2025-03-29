https://ria.ru/20250329/vojska-2008124633.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 29.03.2025
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов, в том числе шесть кассетного типа, "натовского" калибра 155 миллиметров за два часа, сообщили в... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T13:55:00+03:00
2025-03-29T13:55:00+03:00
2025-03-29T13:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
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нато
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов, в том числе шесть кассетного типа, "натовского" калибра 155 миллиметров за два часа, сообщили в Telegram-канале управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.00 - населенный пункт Катериновка - населенный Горловка (Центрально-городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров... 12.50 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 12:55 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях ведомства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250329/aerodrom-2008110248.html
https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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горловка, донецкая народная республика, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ за два часа выпустили по Горловке восемь снарядов, включая кассетные