https://ria.ru/20250329/veselkin-2008099361.html

В РАМТе началась церемония прощания с актером Веселкиным

В РАМТе началась церемония прощания с актером Веселкиным - РИА Новости, 29.03.2025

В РАМТе началась церемония прощания с актером Веселкиным

Церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным началась в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T11:15:00+03:00

2025-03-29T11:15:00+03:00

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культура

алексей веселкин

театральное училище имени щукина

москва

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным началась в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), передает корреспондент РИА Новости. Веселкин скончался 26 марта в возрасте 63 лет. Сын артиста Алексей Веселкин-младший подтвердил РИА Новости сообщение о смерти отца, добавив, что тот умер после продолжительной болезни. Проводить в последний путь артиста пришли родные, друзья, коллеги по цеху, артисты РАМТа, среди них актер Михаил Полицеймако, сын артиста Алексей Веселкин-младший, телеведущая Ксения Стриж и другие. Веселкин был принят в труппу РАМТа (Центрального Детского театра) в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре он сыграл порядка 60 ролей.

https://ria.ru/20250327/veselkin-2007651984.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

алексей веселкин, театральное училище имени щукина, москва