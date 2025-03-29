https://ria.ru/20250329/veselkin-2008099361.html
В РАМТе началась церемония прощания с актером Веселкиным
В РАМТе началась церемония прощания с актером Веселкиным - РИА Новости, 29.03.2025
В РАМТе началась церемония прощания с актером Веселкиным
Церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным началась в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), передает корреспондент РИА... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T11:15:00+03:00
2025-03-29T11:15:00+03:00
2025-03-29T11:41:00+03:00
культура
алексей веселкин
театральное училище имени щукина
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным началась в Российском академическом молодежном театре (РАМТ), передает корреспондент РИА Новости. Веселкин скончался 26 марта в возрасте 63 лет. Сын артиста Алексей Веселкин-младший подтвердил РИА Новости сообщение о смерти отца, добавив, что тот умер после продолжительной болезни. Проводить в последний путь артиста пришли родные, друзья, коллеги по цеху, артисты РАМТа, среди них актер Михаил Полицеймако, сын артиста Алексей Веселкин-младший, телеведущая Ксения Стриж и другие. Веселкин был принят в труппу РАМТа (Центрального Детского театра) в 1983 году сразу после окончания Театрального училища имени Щукина. За 42 года в театре он сыграл порядка 60 ролей.
https://ria.ru/20250327/veselkin-2007651984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей веселкин, театральное училище имени щукина, москва
Культура, Алексей Веселкин, Театральное училище имени Щукина, Москва
В РАМТе началась церемония прощания с актером Веселкиным
В РАМТе началась церемония прощания с заслуженным артистом России Веселкиным