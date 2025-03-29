https://ria.ru/20250329/vens-2008073024.html

Визит Вэнса в Гренландию частично сократили, сообщил Axios

Визит Вэнса в Гренландию частично сократили, сообщил Axios - РИА Новости, 29.03.2025

Визит Вэнса в Гренландию частично сократили, сообщил Axios

Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса и его жены Уши Вэнс в Гренландию значительно сократили частично из-за логистики на фоне сложности планирования, отмечает РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T03:29:00+03:00

2025-03-29T03:29:00+03:00

2025-03-29T03:39:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Визит вице-президента США Джей Ди Вэнса и его жены Уши Вэнс в Гренландию значительно сократили частично из-за логистики на фоне сложности планирования, отмечает портал Axios со ссылкой на неназванного чиновника. Вэнс ранее сообщил, что он и его жена возвращаются домой после того, как пробыли в Гренландии чуть больше трех часов. Портал подчеркивает, что первоначальный план посещения острова был значительно изменен. Axios напоминает, что Уша Вэнс планировала пробыть в Гренландии три дня вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. Делегация должна была также посмотреть гонки собак в упряжках и пообщаться с местным населением. Однако новость о визите оказалась сюрпризом для властей Дании и Гренландии, как добавили порталу неназванные источники. Axios также указывает на недовольство чиновников Гренландии, так как визит пришелся на формирование правительства страны. "Изменение (визита делегации - ред.) было частично обусловлено логистикой, из-за трудностей при планировании поездки в сжатые сроки", - отметил порталу неназванный американский чиновник. Портал отмечает со ссылкой на чиновника, что Белый дом был в курсе негативной реакции Гренландии, когда он решил сократить маршрут Вэнса. Делегация из США на этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. Во вторник Вэнс заявил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита было запланировано посещение базы Питтуфик вместе Уолтцем и Райтом. При этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках. В пятницу телерадиокомпания DR сообщила, что гренландские партии, прошедшие в парламент по результатам выборов, объявили о создании правительственной коалиции во главе с победившей на выборах в парламент партией "Демократы", а премьер-министром острова был избран глава "Демократов" Йенс-Фредерик Нильсен. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://ria.ru/20250328/vens-2008051632.html

https://ria.ru/20250328/vens-2008050991.html

https://ria.ru/20250328/grenlandiya-2008050413.html

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гренландия, сша, дания, майк уолтц, дональд трамп, парламентские выборы в гренландии , в мире