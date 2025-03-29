Рейтинг@Mail.ru
Власти немецкого острова Вангероге ищут мэра через газеты, пишет Spiegel - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/vangeroge-2008160450.html
Власти немецкого острова Вангероге ищут мэра через газеты, пишет Spiegel
Власти немецкого острова Вангероге ищут мэра через газеты, пишет Spiegel - РИА Новости, 29.03.2025
Власти немецкого острова Вангероге ищут мэра через газеты, пишет Spiegel
Правящие партии расположенного в Северном море немецкого острова Вангероге вынуждены искать мэра через газеты из-за нехватки кадров, сообщает издание Spiegel. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T18:12:00+03:00
2025-03-29T18:12:00+03:00
в мире
северное море
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102342/42/1023424214_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_cbb4ef2337e1e20043c8698decc26d09.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правящие партии расположенного в Северном море немецкого острова Вангероге вынуждены искать мэра через газеты из-за нехватки кадров, сообщает издание Spiegel. "Острову Вангероге в Северном море нужен новый мэр. Три партии (входящие в местный совет - ред.)… ищут кандидата на эту должность через объявление о вакансии", - говорится в материале. Власти планируют поместить объявление в нескольких местных газетах, пишет издание. На такой шаг их вынудила пойти острая нехватка кадров. "Найти новых сотрудников с квалификацией специалистов в области управления кажется практически невозможным для острова, если это не удается сделать даже на материке", - приводит Spiegel обоснование решения со стороны властей. От будущего мэра требуется проживание на острове, а также наличие высшего образования и соответствующего опыта работы. Предложить свою кандидатуру можно до середины июня, а уже в августе пройдут выборы. Их победитель будет занимать свою должность на протяжении восьми лет. Примечательно, что местные власти размещают подобные объявления не в первый раз. Предыдущий мэр также был найден через газеты, а недавно такими образом была успешно закрыта вакансия смотрителя маяка.
https://ria.ru/20250329/tesla-2008118764.html
https://ria.ru/20250321/ekstraditsiya-2006600879.html
северное море
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102342/42/1023424214_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_7530470beeb986999650894735f5e9e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северное море, германия
В мире, Северное море, Германия
Власти немецкого острова Вангероге ищут мэра через газеты, пишет Spiegel

Spiegel: правящие партии на немецком острове Вангероге ищут мэра через газеты

© Fotolia / fragolerosseГазеты
Газеты - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Fotolia / fragolerosse
Газеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правящие партии расположенного в Северном море немецкого острова Вангероге вынуждены искать мэра через газеты из-за нехватки кадров, сообщает издание Spiegel.
"Острову Вангероге в Северном море нужен новый мэр. Три партии (входящие в местный совет - ред.)… ищут кандидата на эту должность через объявление о вакансии", - говорится в материале.
Сгоревшие автомобили Tesla около автосалона фирмы в общине Оттерсберг на севере ФРГ. 29 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
На севере Германии сгорели семь автомобилей Tesla
Вчера, 13:42
Власти планируют поместить объявление в нескольких местных газетах, пишет издание. На такой шаг их вынудила пойти острая нехватка кадров.
"Найти новых сотрудников с квалификацией специалистов в области управления кажется практически невозможным для острова, если это не удается сделать даже на материке", - приводит Spiegel обоснование решения со стороны властей.
От будущего мэра требуется проживание на острове, а также наличие высшего образования и соответствующего опыта работы. Предложить свою кандидатуру можно до середины июня, а уже в августе пройдут выборы. Их победитель будет занимать свою должность на протяжении восьми лет.
Примечательно, что местные власти размещают подобные объявления не в первый раз. Предыдущий мэр также был найден через газеты, а недавно такими образом была успешно закрыта вакансия смотрителя маяка.
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Украина экстрадировала в Германию насильника, воевавшего за ВСУ
21 марта, 22:44
 
В миреСеверное мореГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала