https://ria.ru/20250329/vangeroge-2008160450.html
Власти немецкого острова Вангероге ищут мэра через газеты, пишет Spiegel
Власти немецкого острова Вангероге ищут мэра через газеты, пишет Spiegel - РИА Новости, 29.03.2025
Власти немецкого острова Вангероге ищут мэра через газеты, пишет Spiegel
Правящие партии расположенного в Северном море немецкого острова Вангероге вынуждены искать мэра через газеты из-за нехватки кадров, сообщает издание Spiegel. РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T18:12:00+03:00
2025-03-29T18:12:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правящие партии расположенного в Северном море немецкого острова Вангероге вынуждены искать мэра через газеты из-за нехватки кадров, сообщает издание Spiegel. "Острову Вангероге в Северном море нужен новый мэр. Три партии (входящие в местный совет - ред.)… ищут кандидата на эту должность через объявление о вакансии", - говорится в материале. Власти планируют поместить объявление в нескольких местных газетах, пишет издание. На такой шаг их вынудила пойти острая нехватка кадров. "Найти новых сотрудников с квалификацией специалистов в области управления кажется практически невозможным для острова, если это не удается сделать даже на материке", - приводит Spiegel обоснование решения со стороны властей. От будущего мэра требуется проживание на острове, а также наличие высшего образования и соответствующего опыта работы. Предложить свою кандидатуру можно до середины июня, а уже в августе пройдут выборы. Их победитель будет занимать свою должность на протяжении восьми лет. Примечательно, что местные власти размещают подобные объявления не в первый раз. Предыдущий мэр также был найден через газеты, а недавно такими образом была успешно закрыта вакансия смотрителя маяка.
https://ria.ru/20250329/tesla-2008118764.html
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в мире, северное море, германия
В мире, Северное море, Германия
Власти немецкого острова Вангероге ищут мэра через газеты, пишет Spiegel
Spiegel: правящие партии на немецком острове Вангероге ищут мэра через газеты
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Правящие партии расположенного в Северном море немецкого острова Вангероге вынуждены искать мэра через газеты из-за нехватки кадров, сообщает издание Spiegel.
"Острову Вангероге в Северном море
нужен новый мэр. Три партии (входящие в местный совет - ред.)… ищут кандидата на эту должность через объявление о вакансии", - говорится в материале.
Власти планируют поместить объявление в нескольких местных газетах, пишет издание. На такой шаг их вынудила пойти острая нехватка кадров.
"Найти новых сотрудников с квалификацией специалистов в области управления кажется практически невозможным для острова, если это не удается сделать даже на материке", - приводит Spiegel обоснование решения со стороны властей.
От будущего мэра требуется проживание на острове, а также наличие высшего образования и соответствующего опыта работы. Предложить свою кандидатуру можно до середины июня, а уже в августе пройдут выборы. Их победитель будет занимать свою должность на протяжении восьми лет.
Примечательно, что местные власти размещают подобные объявления не в первый раз. Предыдущий мэр также был найден через газеты, а недавно такими образом была успешно закрыта вакансия смотрителя маяка.