https://ria.ru/20250329/ukraina-2008029896.html

Путин все еще пытается спасти Украину

Путин все еще пытается спасти Украину - РИА Новости, 29.03.2025

Путин все еще пытается спасти Украину

В Европе и Киеве продолжают обсуждать ввод западных войск на Украину, причем делают это так, как будто вопрос уже практически решен, хотя все понимают, что... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T08:00:00+03:00

2025-03-29T08:00:00+03:00

2025-03-29T08:48:00+03:00

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В Европе и Киеве продолжают обсуждать ввод западных войск на Украину, причем делают это так, как будто вопрос уже практически решен, хотя все понимают, что никто в Европе и Британии не решится отправлять контингенты без американских гарантий (в которых Вашингтон уже не раз отказывал). Но Зеленский делает вид, что все под контролем, и даже уже анонсировал проведение в Киеве встречи с представителями Британии и Франции, "которые стопроцентно будут готовы к контингенту на Украине". Одновременно он уверяет американцев в своей готовности к переговорам с Россией — не забывая, впрочем, уточнить, что это не касается президента Путина, который к тому же, по его мнению, боится бывшего актера. С ним Зеленский говорить не хочет — и вот это точно взаимно. Причем Путин не хочет говорить не просто с Зеленским, он вообще не видит на Украине договороспособных персонажей. Но ведь для заключения мирных соглашений они нужны — и где их взять?Во время посещения атомной субмарины "Архангельск" президент выступил с неожиданной инициативой на эту тему. Для начала напомнил о том, что на Украине, по сути, не с кем договариваться и заключать соглашения — президент нелегитимен, а "завтра придут другие руководители, которые пройдут через выборы и скажут: "Кто там подписывал — мы не знаем, до свидания". Кроме того, усиливается влияние вооруженных радикальных сил: "Вот эти неонацистские формирования — такие как "Азов"*, а там есть и другие, — они фактически начинают руководить страной. И возникает вопрос: а как быть-то, как с ними вести переговоры?"Где выход? Россия хочет, конечно, договориться по Украине с США — и Путин сказал, что у Трампа есть "искреннее желание" завершения конфликта. Но понятно, что в любом случае соблюдение и перемирия, и уж тем более мирного соглашения зависит от Украины. То есть от ее властей, которым Россия не просто не доверяет, но и считает реальной угрозу того, что власть в Незалежной перейдет в руки вооруженных радикальных группировок. Этот сценарий, кстати, более чем реальный. Например, после заключения постоянного перемирия на невыгодных для Украины условиях (а невыгодными будут объявлены любые условия, не предусматривающие возврат потерянных территорий и западные гарантии безопасности) на Киев маршем пойдут недовольные военные: устоит ли Зеленский?При этом никаких "выгодных условий" Украине уже не светит — Россия просто не согласится ни на какие формы западного контроля над соседним государством. Но и Запад не готов — пока что — соглашаться с передачей Украины в зону влияния России (что неизбежно произойдет при отсутствии западного влияния). Получается, что обе стороны уже относятся к Украине как к несамостоятельной единице — и не готовы уступить. И в этих обстоятельствах Путин предлагает ввести на Украине внешнее управление:"Правда, в таких случаях международная практика идет по известному пути — в рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций несколько раз уже было то, что называется внешним управлением, временной администрацией. Так было в Восточном Тиморе — по-моему, в 1999 году. Так было в некоторых частях бывшей Югославии, так было в Новой Гвинее. В общем, такая практика есть.И в принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны во всем мире и будут надежными и стабильными".Что предлагает Путин? Признать Украину фактически несостоявшимся государством — с нелегитимной властью и опасными (в том числе для соседей) перспективами. Ввести там внешнее управление под эгидой ООН, чтобы подготовить и провести выборы новой власти. И уже с ней Россия будет подписывать мирный договор.Очень сложная задача? Да, непростая, но только в логике "Украина — это Европа", то есть настроя на включение Украины в состав Запада. Как только эта безумная и породившая войну идея окончательно будет отодвинута в сторону на самом Западе (что уже происходит в США, но пока еще не в Европе), все станет куда проще.Украина — это действительно несостоявшееся, случайное государство, часть России, которую попытались превратить в анти-Россию. Россия не допустит ни ее отторжения в пользу Запада, ни окончательного превращения в анти-Россию. Не допустит в любом случае. И добьется этого любым путем: военным, или военно-дипломатическим, или же просто дипломатическим (после завершения военных действий). То есть нынешняя Украина в любом случае не сохранится. Предложение сформировать новую Украину под международным контролем (причем понятно, что этот контроль должен быть именно независимым, а не западным) является альтернативой не сохранению нынешней Украины, а ее ликвидации как таковой — в результате военного поражения и последующего коллапса. И в этом случае речь встанет уже просто о ее разделе, что тоже остается одним из вариантов решения. Которое в любом случае будет найдено — не исключено, что в итоге и мирным путем. Как сказал подводникам Путин: "В целом мы приветствуем разрешение любых конфликтов, в том числе и этого, мирными средствами. Только не за наш счет".* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

https://ria.ru/20250327/putin-2007550503.html

https://ria.ru/20250327/parizh-2007696300.html

https://ria.ru/20250328/razvedka-2007722629.html

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аналитика, россия, украина, владимир путин