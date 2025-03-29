https://ria.ru/20250329/turtsija-2008188557.html

В Турции задержали мошенников с поддельными картами с "кладами"

В Турции задержали мошенников с поддельными картами с "кладами" - РИА Новости, 29.03.2025

В Турции задержали мошенников с поддельными картами с "кладами"

Турецкая жандармерия задержала банду мошенников, заработавших более 1,32 миллиона долларов на преступной схеме с поддельными картами, на которых изображены... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T23:43:00+03:00

2025-03-29T23:43:00+03:00

2025-03-29T23:45:00+03:00

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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Турецкая жандармерия задержала банду мошенников, заработавших более 1,32 миллиона долларов на преступной схеме с поддельными картами, на которых изображены "клады", сообщает газета Hürriyet. "Подозреваемые ездили по деревням провинции Тунджели и показывали местным жителям якобы карты с расположением кладов, но, как оказалось, карты они нарисовали сами на старых листах бумаги. Мошенники убедили деревенских жителей, что рядом с ними - несметные залежи золота и сокровищ, и заставили их копать землю", - пишет издание. По данным газеты, в результате "раскопок" жителям деревень удалось найти статуэтки, которые, как выяснилось позже, были заранее закопаны мошенниками. После этого они подключали к схеме по видеосвязи фальшивого "священника", который убеждал новоиспеченных кладоискателей, что продать статуэтки в Турции будет крайне сложно, но за рубежом они востребованы. За свои услуги посредника в продаже статуэток "священник" просил определенную сумму: в общей сложности мошенники собрали более 1,32 миллиона долларов. Пострадавшие лишь через некоторое время поняли, что были обмануты. Стражи порядка приступили к активной фазе операции после жалоб жителей нескольких деревень провинции Тунджели. В результате проведенной в девяти провинциях операции задержаны 25 подозреваемых, у которых конфискованы статуэтки, многочисленные сим-карты, оружие, валюта. Суд примет решение в отношении задержанных, уточняет издание.

https://ria.ru/20250117/turtsija-1994209096.html

https://ria.ru/20241009/eksportery-1977088740.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция