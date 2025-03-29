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В Турции задержали мошенников с поддельными картами с "кладами" - РИА Новости, 29.03.2025
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23:43 29.03.2025 (обновлено: 23:45 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/turtsija-2008188557.html
В Турции задержали мошенников с поддельными картами с "кладами"
В Турции задержали мошенников с поддельными картами с "кладами" - РИА Новости, 29.03.2025
В Турции задержали мошенников с поддельными картами с "кладами"
Турецкая жандармерия задержала банду мошенников, заработавших более 1,32 миллиона долларов на преступной схеме с поддельными картами, на которых изображены... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T23:43:00+03:00
2025-03-29T23:45:00+03:00
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Турецкая жандармерия задержала банду мошенников, заработавших более 1,32 миллиона долларов на преступной схеме с поддельными картами, на которых изображены "клады", сообщает газета Hürriyet. "Подозреваемые ездили по деревням провинции Тунджели и показывали местным жителям якобы карты с расположением кладов, но, как оказалось, карты они нарисовали сами на старых листах бумаги. Мошенники убедили деревенских жителей, что рядом с ними - несметные залежи золота и сокровищ, и заставили их копать землю", - пишет издание. По данным газеты, в результате "раскопок" жителям деревень удалось найти статуэтки, которые, как выяснилось позже, были заранее закопаны мошенниками. После этого они подключали к схеме по видеосвязи фальшивого "священника", который убеждал новоиспеченных кладоискателей, что продать статуэтки в Турции будет крайне сложно, но за рубежом они востребованы. За свои услуги посредника в продаже статуэток "священник" просил определенную сумму: в общей сложности мошенники собрали более 1,32 миллиона долларов. Пострадавшие лишь через некоторое время поняли, что были обмануты. Стражи порядка приступили к активной фазе операции после жалоб жителей нескольких деревень провинции Тунджели. В результате проведенной в девяти провинциях операции задержаны 25 подозреваемых, у которых конфискованы статуэтки, многочисленные сим-карты, оружие, валюта. Суд примет решение в отношении задержанных, уточняет издание.
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в мире, турция
В мире, Турция
В Турции задержали мошенников с поддельными картами с "кладами"

Hürriyet: мошенники в Турции заработали $1,3 млн на раскопках фальшивых кладов

© AP Photo / Burhan OzbiliciСотрудники правоохранительных органов Турции
Сотрудники правоохранительных органов Турции - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Сотрудники правоохранительных органов Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Турецкая жандармерия задержала банду мошенников, заработавших более 1,32 миллиона долларов на преступной схеме с поддельными картами, на которых изображены "клады", сообщает газета Hürriyet.
«
"Подозреваемые ездили по деревням провинции Тунджели и показывали местным жителям якобы карты с расположением кладов, но, как оказалось, карты они нарисовали сами на старых листах бумаги. Мошенники убедили деревенских жителей, что рядом с ними - несметные залежи золота и сокровищ, и заставили их копать землю", - пишет издание.
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По данным газеты, в результате "раскопок" жителям деревень удалось найти статуэтки, которые, как выяснилось позже, были заранее закопаны мошенниками. После этого они подключали к схеме по видеосвязи фальшивого "священника", который убеждал новоиспеченных кладоискателей, что продать статуэтки в Турции будет крайне сложно, но за рубежом они востребованы. За свои услуги посредника в продаже статуэток "священник" просил определенную сумму: в общей сложности мошенники собрали более 1,32 миллиона долларов. Пострадавшие лишь через некоторое время поняли, что были обмануты.
Стражи порядка приступили к активной фазе операции после жалоб жителей нескольких деревень провинции Тунджели. В результате проведенной в девяти провинциях операции задержаны 25 подозреваемых, у которых конфискованы статуэтки, многочисленные сим-карты, оружие, валюта. Суд примет решение в отношении задержанных, уточняет издание.
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