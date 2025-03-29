https://ria.ru/20250329/trevoga-2008105390.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.03.2025

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в субботу в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T12:06:00+03:00

2025-03-29T12:06:00+03:00

2025-03-29T12:06:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в субботу в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По его данным, тревога в Сумской области звучит более двух часов. В 11.36 мск тревога расширилась на Днепропетровскую область, в 11.56 распространилась на Харьковскую область.

https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html

харьковская область

украина

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

в мире, харьковская область, украина, сумская область