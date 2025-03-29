https://ria.ru/20250329/trevoga-2008105390.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.03.2025
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в субботу в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T12:06:00+03:00
2025-03-29T12:06:00+03:00
2025-03-29T12:06:00+03:00
в мире
харьковская область
украина
сумская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_127:431:3000:2047_1920x0_80_0_0_dd4f69205b95ba57ccb4046d5b3c2e80.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в субботу в Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По его данным, тревога в Сумской области звучит более двух часов. В 11.36 мск тревога расширилась на Днепропетровскую область, в 11.56 распространилась на Харьковскую область.
https://ria.ru/20250329/peregovory-2008100732.html
харьковская область
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839736412_473:450:2602:2047_1920x0_80_0_0_5eee53a73b7ba98d19d987b6febb06ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьковская область, украина, сумская область
В мире, Харьковская область, Украина, Сумская область
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу