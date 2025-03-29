https://ria.ru/20250329/trevoga-2008065781.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 29.03.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Житомирской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T00:14:00+03:00

2025-03-29T00:14:00+03:00

2025-03-29T00:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

житомирская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Житомирской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога была объявлена в Киеве в 00.04 по мск, а в Житомирской области - в 23,07 по мск 28 марта. Тревога продолжает звучать в Черкасской, Кировоградской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Сумской, Харьковской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250329/obstrel-2008065413.html

киев

житомирская область

россия

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киев, житомирская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины