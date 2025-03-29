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Трамп выпустил ролик о "защите" Гренландии от России - РИА Новости, 29.03.2025
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06:41 29.03.2025 (обновлено: 10:00 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/tramp-2008078135.html
Трамп выпустил ролик о "защите" Гренландии от России
Трамп выпустил ролик о "защите" Гренландии от России - РИА Новости, 29.03.2025
Трамп выпустил ролик о "защите" Гренландии от России
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети X ролик, в котором заявил, что Штаты будут помогать Гренландии защищаться от некой "угрозы" со стороны России... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T06:41:00+03:00
2025-03-29T10:00:00+03:00
в мире
гренландия
россия
китай
дональд трамп
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети X ролик, в котором заявил, что Штаты будут помогать Гренландии защищаться от некой "угрозы" со стороны России и Китая.“Гренландии угрожают новые вызовы — российская агрессия и китайская экспансия. Необходимо объединиться ради мира и безопасности", — рассказал в ролике закадровый голос.В ролике демонстрируются архивные кадры обороны Гренландии от немецких войск во время Второй мировой войны. Закадровый голос рассказывает о преемственности американской защиты Гренландии.На этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний на остров со стороны Трампа посетила делегация из США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Последний, в частности заявил, что Штаты что Вашингтон опасается за безопасность Гренландии и "имеет доказательства заинтересованности России и Китая в острове", но не отрицает право проживающих там людей на самоопределение.Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.В МИД России ранее выразили обеспокоенность перспективой дальнейшей милитаризации Гренландии и использования ее для проецирования угроз безопасности нашей страны. Судьбу острова должны определять сами гренландцы без всякого вмешательства извне, подчеркнули в ведомстве.Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
https://ria.ru/20250329/vens-2008073024.html
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в мире, гренландия, россия, китай, дональд трамп
В мире, Гренландия, Россия, Китай, Дональд Трамп
Трамп выпустил ролик о "защите" Гренландии от России

Трамп опубликовал ролик о защите Гренландии от России и Китая

© Getty Images / Leon NealНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Getty Images / Leon Neal
Нуук, Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети X ролик, в котором заявил, что Штаты будут помогать Гренландии защищаться от некой "угрозы" со стороны России и Китая.
“Гренландии угрожают новые вызовы — российская агрессия и китайская экспансия. Необходимо объединиться ради мира и безопасности", — рассказал в ролике закадровый голос.
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В ролике демонстрируются архивные кадры обороны Гренландии от немецких войск во время Второй мировой войны. Закадровый голос рассказывает о преемственности американской защиты Гренландии.
На этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний на остров со стороны Трампа посетила делегация из США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Последний, в частности заявил, что Штаты что Вашингтон опасается за безопасность Гренландии и "имеет доказательства заинтересованности России и Китая в острове", но не отрицает право проживающих там людей на самоопределение.
Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс садятся на борт самолета после посещения американской военной базы Питуффик, Гренландия. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Вэнс покинул Гренландию
Вчера, 22:55
Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
В МИД России ранее выразили обеспокоенность перспективой дальнейшей милитаризации Гренландии и использования ее для проецирования угроз безопасности нашей страны. Судьбу острова должны определять сами гренландцы без всякого вмешательства извне, подчеркнули в ведомстве.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на американской военной базе Питуффик, Гренландия. 28 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Вчера, 21:38
 
В миреГренландияРоссияКитайДональд Трамп
 
 
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