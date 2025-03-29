Трамп выпустил ролик о "защите" Гренландии от России
Трамп опубликовал ролик о защите Гренландии от России и Китая
© Getty Images / Leon NealНуук, Гренландия
© Getty Images / Leon Neal
Нуук, Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети X ролик, в котором заявил, что Штаты будут помогать Гренландии защищаться от некой "угрозы" со стороны России и Китая.
“Гренландии угрожают новые вызовы — российская агрессия и китайская экспансия. Необходимо объединиться ради мира и безопасности", — рассказал в ролике закадровый голос.
В ролике демонстрируются архивные кадры обороны Гренландии от немецких войск во время Второй мировой войны. Закадровый голос рассказывает о преемственности американской защиты Гренландии.
На этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний на остров со стороны Трампа посетила делегация из США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Последний, в частности заявил, что Штаты что Вашингтон опасается за безопасность Гренландии и "имеет доказательства заинтересованности России и Китая в острове", но не отрицает право проживающих там людей на самоопределение.
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Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что эти территории стратегически важны для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
В МИД России ранее выразили обеспокоенность перспективой дальнейшей милитаризации Гренландии и использования ее для проецирования угроз безопасности нашей страны. Судьбу острова должны определять сами гренландцы без всякого вмешательства извне, подчеркнули в ведомстве.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.