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"Мы все сгорим": план Трампа вызвал истерику на Западе - РИА Новости, 29.03.2025
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03:02 29.03.2025 (обновлено: 07:19 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/tramp-2008072295.html
"Мы все сгорим": план Трампа вызвал истерику на Западе
"Мы все сгорим": план Трампа вызвал истерику на Западе - РИА Новости, 29.03.2025
"Мы все сгорим": план Трампа вызвал истерику на Западе
Если президент США Дональд Трамп действительно стремиться к мирному урегулированию конфликта на Украине, он должен признать, что американской гегемонии пришел... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T03:02:00+03:00
2025-03-29T07:19:00+03:00
в мире
сша
украина
киев
дональд трамп
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп действительно стремиться к мирному урегулированию конфликта на Украине, он должен признать, что американской гегемонии пришел конец, такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Если президент Трамп действительно стремится к миру во всем мире, он признает конец гегемонии США. Если нет, мы все сгорим в конце концов", — написал он.Эксперт также обвинил американского лидера в затягивании мирного процесса в попытке сохранить влияние на переговорах и получить украинские ресурсы, подписав сделку с Киевом."Он (Трамп. — Прим. ред.) действительно мог бы закончить войну за 24 часа, если бы захотел. Бить дохлую лошадь — отчаянная тактика, которая обернется против него", — резюмировал Малинен.В ходе предвыборной кампании Трамп, будучи кандидатом в президенты США, пообещал закончить украинский конфликт за сутки, однако, заняв пост главы Белого дома он отказался от своего заявления, назвав его "саркастичным".В пятницу украинское издание "Европейская правда" сообщило, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. По данным издания, этот документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому, все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.По данным Кильского института мировой экономики, которые привела "Европейская правда", помощь США Украине с февраля 2022 года составила 123 миллиарда долларов.Ранее Трамп в ходе обсуждения предыдущего варианта соглашения требовал от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250328/tramp-2008042610.html
https://ria.ru/20250329/zelenskiy-2008067692.html
https://ria.ru/20250323/peregovory-2006800846.html
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в мире, сша, украина, киев, дональд трамп
В мире, США, Украина, Киев, Дональд Трамп
"Мы все сгорим": план Трампа вызвал истерику на Западе

Туомас Малинен: Трамп должен признать конец гегемонии США, если хочет мира

© Getty Images / Win McNamee Президент США Дональд Трамп
 Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп действительно стремиться к мирному урегулированию конфликта на Украине, он должен признать, что американской гегемонии пришел конец, такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
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"Если президент Трамп действительно стремится к миру во всем мире, он признает конец гегемонии США. Если нет, мы все сгорим в конце концов", — написал он.
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине
Вчера, 20:34
Эксперт также обвинил американского лидера в затягивании мирного процесса в попытке сохранить влияние на переговорах и получить украинские ресурсы, подписав сделку с Киевом.
"Он (Трамп. — Прим. ред.) действительно мог бы закончить войну за 24 часа, если бы захотел. Бить дохлую лошадь — отчаянная тактика, которая обернется против него", — резюмировал Малинен.
В ходе предвыборной кампании Трамп, будучи кандидатом в президенты США, пообещал закончить украинский конфликт за сутки, однако, заняв пост главы Белого дома он отказался от своего заявления, назвав его "саркастичным".
Владимир Зеленский в Париже - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
В Киеве назвали два варианта, оставшихся у Зеленского после слов Путина
00:57
В пятницу украинское издание "Европейская правда" сообщило, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. По данным издания, этот документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому, все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
По данным Кильского института мировой экономики, которые привела "Европейская правда", помощь США Украине с февраля 2022 года составила 123 миллиарда долларов.
Ранее Трамп в ходе обсуждения предыдущего варианта соглашения требовал от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
"Свои причины". На Западе забили тревогу из-за тактики Путина
23 марта, 17:13
 
В миреСШАУкраинаКиевДональд Трамп
 
 
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