"Мы все сгорим": план Трампа вызвал истерику на Западе
Туомас Малинен: Трамп должен признать конец гегемонии США, если хочет мира
© Getty Images / Win McNamee Президент США Дональд Трамп
© Getty Images / Win McNamee
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Если президент США Дональд Трамп действительно стремиться к мирному урегулированию конфликта на Украине, он должен признать, что американской гегемонии пришел конец, такое мнение высказал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
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"Если президент Трамп действительно стремится к миру во всем мире, он признает конец гегемонии США. Если нет, мы все сгорим в конце концов", — написал он.
Эксперт также обвинил американского лидера в затягивании мирного процесса в попытке сохранить влияние на переговорах и получить украинские ресурсы, подписав сделку с Киевом.
"Он (Трамп. — Прим. ред.) действительно мог бы закончить войну за 24 часа, если бы захотел. Бить дохлую лошадь — отчаянная тактика, которая обернется против него", — резюмировал Малинен.
В ходе предвыборной кампании Трамп, будучи кандидатом в президенты США, пообещал закончить украинский конфликт за сутки, однако, заняв пост главы Белого дома он отказался от своего заявления, назвав его "саркастичным".
В пятницу украинское издание "Европейская правда" сообщило, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. По данным издания, этот документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому, все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
По данным Кильского института мировой экономики, которые привела "Европейская правда", помощь США Украине с февраля 2022 года составила 123 миллиарда долларов.
Ранее Трамп в ходе обсуждения предыдущего варианта соглашения требовал от Киева гарантий компенсации "400-500 миллиардов долларов.