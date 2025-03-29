https://ria.ru/20250329/tramp-2008071483.html

Трампу пора показать зубы Европе, заявил военный эксперт

Трампу пора показать зубы Европе, заявил военный эксперт - РИА Новости, 29.03.2025

Трампу пора показать зубы Европе, заявил военный эксперт

Президенту США Дональду Трампу пора показать зубы Европе, срывающей мирный процесс по Украине, заявил РИА Новости военный эксперт полковник запаса ЛНР Виталий... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T02:34:00+03:00

2025-03-29T02:34:00+03:00

2025-03-29T02:34:00+03:00

сша

украина

киев

дональд трамп

виталий киселев

владимир путин

евросоюз

россельхозбанк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg

ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу пора показать зубы Европе, срывающей мирный процесс по Украине, заявил РИА Новости военный эксперт полковник запаса ЛНР Виталий Киселев. "Несмотря на то что европейские либералы не столь сильны, создается впечатление, что они вполне могут продвинуть кое-что из своей линии. Сейчас подобная вероятность мне представляется более реальной хотя бы потому, что торпедирование процесса урегулирования через киевский режим сейчас идет успешнее. И тут у Трампа два варианта: более сильный удар по ЕС, чтобы отодвинуть европейцев от этого процесса, и смена власти в Киеве. Второй вариант куда легче и куда основательнее, но тоже имеет определенные сложности. И здесь Трампу самое время показать зубы и агрессию. Хотя у европейцев есть пространство для маневра", - сказал собеседник агентства. Сейчас, как напомнил он, идут переговоры по достижению возможного прекращения огня. Киселев считает, что из этого пункта начнется полноценная дипломатическая игра Трампа в отношении Москвы. По его мнению, и американская, и российская стороны с учетом фактора других игроков пытаются подстраховаться и быть во всем аккуратными, отсюда и указание того, что обсуждаются технические вопросы. "Не исключено, что в рамках данных переговоров мы увидим и некоторые политические, промежуточные решения. В частности, могут быть предложены некоторые предварительные контуры статуса-кво, который уже, скорее всего, с большей вероятностью будет в интересах России", - отметил военный эксперт. Пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ранее сообщала, что Кремль назвал ключевым условием для разрешения конфликта на Украине мирным путем полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву. Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. На сайте Кремля ранее на этой неделе было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250328/berbok-2008001239.html

https://ria.ru/20250328/oruzhie-2007852878.html

https://ria.ru/20250328/mask-2007843223.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, киев, дональд трамп, виталий киселев, владимир путин, евросоюз, россельхозбанк