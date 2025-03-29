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Теракты на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве (2010)

Теракты на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве (2010) - РИА Новости, 29.03.2025

Теракты на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в Москве (2010)

29 марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии произошли два мощных взрыва. РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T01:49:00+03:00

2025-03-29T01:49:00+03:00

2025-03-29T01:49:00+03:00

справки

москва

теракты в московском метро (2010)

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29 марта 2010 года с интервалом менее часа на станциях московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" Сокольнической линии произошли два мощных взрыва. Первый взрыв произошел на станции "Лубянка" в 07:57 мск. Взрыв прогремел во втором вагоне именного электропоезда "Красная стрела", следовавшего из центра в сторону станции "Улица Подбельского" (сейчас "Бульвар Рокоссовского"). В момент трагедии электропоезд стоял на станции, из него уже была осуществлена высадка и посадка пассажиров. Машинист закрыл двери вагонов и приготовился отправлять поезд. Второй взрыв произошел в 08.37 мск на станции метро "Парк культуры" в третьем вагоне электропоезда, также следовавшего в сторону станции "Улица Подбельского". Во время трагедии он стоял на станции с открытыми дверьми, происходила высадка пассажиров. Перед этим машинист объявил, что поезд дальше не пойдет и попросил всех выйти. К моменту взрыва большая часть пассажиров успела покинуть вагоны. Непосредственно в результате обоих взрывов погибли на месте 36 человек, из них 24 на станции метро "Лубянка" и 12 на станции метро "Парк культуры". В последующие дни в больницах скончались еще четыре человека. Более ста получили ранения разной степени тяжести. На месте для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации работали оперативные группы МЧС России, ФСБ России, МВД России. Всего к ликвидации последствий взрывов привлекались 657 человек и 187 единиц техники, от МЧС России – 342 человека и 100 единиц техники. На местах происшествий работали психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России. После взрывов, движение поездов на центральном участке Сокольнической линии московского метрополитена было остановлено. Поезда следовали от станции "Комсомольская" до станции "Улица Подбельского" и от станции "Спортивная" до станции "Юго-Западная" в обоих направлениях. Движение между станциями "Спортивная" и "Комсомольская" не осуществлялось, все станции на этом участке были закрыты для входа и выхода пассажиров. Для обеспечения перевозок пассажиров между станциями "Парк Культуры" – "Спортивная" правительство Москвы организовало компенсационный автобусный маршрут "М". Взрывы в московском метро не привели к разрушениям на станциях, поэтому их работа возобновлялась после разрешения правоохранительных органов. Восстановление движения проходило поэтапно, сначала, около 16.00 мск, был открыт участок от станции "Юго-Западная" до станции "Парк культуры", примерно тогда же на вход и выход пассажиров была открыта сама станция. Потом движение было восстановлено на участке от "Парка культуры" до "Комсомольской". К 17.00 мск столичный метрополитен объявил о том, что движение на линии восстановлено полностью, однако поезда не останавливались на станции "Лубянка", которая все еще была закрыта для входа и выхода пассажиров. В 17.10 мск ее тоже открыли. В связи с взрывами в московском метро личный состав управлений внутренних дел был переведен на усиленный режим несения службы. Было увеличено число патрульных милиционеров на вокзалах и в столичных аэропортах, ужесточен паспортный режим. В Москве был введен план "Вулкан", все станции метрополитена были обследованы кинологами на предмет обнаружения взрывчатки. Московские аэропорты усилили меры безопасности. Железнодорожные вокзалы были взяты под особую охрану.Дополнительные меры безопасности применялись и в других городах, в частности, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Северной Осетии, Минеральных Водах, Краснодарском крае. 30 марта 2010 года в Москве был объявлен днем траура по погибшим в результате терактов. Следственными органами Следственного комитета по факту взрывов на станциях московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры" было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт). Потерпевшими по делу о теракте были признаны 168 человек. Следователи на первоначальном этапе оперативно выполнили весь комплекс неотложных следственных действий, было назначено и проведено несколько десятков сложных судебных экспертиз, в том числе генетические и взрывотехнические, а также технические экспертизы видеозаписей, в том числе изъятых из вагонов метро. Это позволило быстро и с максимальной точностью установить причину взрывов и лиц, причастных к совершению преступлений.Директор ФСБ РФ 13 мая 2010 года доложил президенту РФ, что установлены и исполнители, и организаторы взрывов в московском метрополитене. По данным силовых структур, на станции "Лубянка" подорвала себя уроженка Дагестана Мариам Шарипова, 1982 года рождения. Второй взрыв (на станции "Парк культуры") совершила также уроженка Дагестана Джанет Абдурахманова (Абдуллаева), 1992 года рождения.Организатором взрывов на станциях московского метрополитена являлся Магомедали Вагабов – один из лидеров диверсионно-террористического подполья, действовавшего на территории Дагестана. Он в феврале 2010 года сформировал и возглавил банду "Новокостекский джамаат" для совершения на территории России террористических актов.Следствие выяснило, что местом проведения теракта был намеренно выбран метрополитен для создания большого общественного резонанса не только на территории России, но и за рубежом. Было установлено, что смертницы приводили в действие взрывные устройства именно в момент остановки поезда, когда и в вагонах, и на платформе сосредотачивалось наибольшее количество людей. Целью террористов было добиться как можно большего числа жертв. Проводя комплекс следственно-оперативных мероприятий, следователям удалось выйти на банду Вагабова. При задержании наиболее активные ее члены оказали сопротивление и вместе с главарем были ликвидированы правоохранительными органами. Национальный антитеррористический комитет РФ 6 февраля 2013 года сообщил об уничтожении в Дагестане Гусена Магомедова – последнего террориста, непосредственно причастного к организации и осуществлению терактов в московском метро в марте 2010 года. По данным следствия, именно он сопровождал террористок-смертниц Шарипову и Абдуллаеву из дагестанского города Кизляр в Москву, а также руководил их действиями непосредственно в день совершения терактов. В сентябре 2013 года силовые структуры во время спецоперации уничтожили главу запрещенной в России террористической группировки "Имарат Кавказ"* Доку Умарова, который неоднократно брал на себя ответственность за крупные теракты, в том числе за взрывы на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" в московском метро. Сотрудники ФСБ и МВД России 27 марта 2019 года в Дагестане задержали члена бандгруппы Вагабова Магомеда Нурова. Ему было предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе и банде, совершении терактов, незаконном изготовлении взрывных устройств. По версии следствия, Нуров, выполняя роль связного банды, на личном автомобиле неоднократно перевозил ее членов на встречи, где планировались взрывы в Московском метрополитене, а также скрывал от правоохранительных органов участника терактов. Нуров свою вину признал полностью. В феврале 2022 года Второй западный военный окружной суд приговорил Магомеда Нурова к пожизненному сроку за теракты на станциях "Лубянка" и "Парк культуры". Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Московского метрополитена к Нурову на сумме более 17 миллионов рублей за покореженные вагоны и ремонт станций. Четыре гражданских иска от потерпевших были оставлены без рассмотрения. Еще один фигурант дела, начальник ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковник полиции Гази Исаев, был задержан 23 ноября 2020 года. Ему предъявили обвинения по статьям "Участие в преступном сообществе, совершенное лицом с использованием своего служебного положения", "Бандитизм", "Террористический акт".Как доказало следствие, Исаев состоял в запрещенной исламистской организации "Имарат Кавказ"* (запрещенная в России террористическая организация) и предупреждал их о мероприятиях по своей линии. Более того, согласно материалам дела, Исаев лично доставил на автомобиле одну из смертниц с "поясом шахида" на автостанцию в районе Кизляра, откуда она уехала в Москву.Второй западный военный окружной суд в марте 2023 года приговорил Исаева к пожизненному сроку и лишил бывшего стража порядка звания полковника. Именно такое наказание и запрашивала прокуратура. Гособвинитель просил, чтобы первые пять лет Исаев провел в самых суровых условиях, в тюрьме, а затем "переехал" в колонию особого режима. Суд же назначил весь срок в особом режиме.Помимо этого, суд взыскал с Исаева 17 миллионов рублей по иску столичного метро, а иски остальных потерпевших - покалеченных пассажиров и родственников убитых - отклонил. Последние просили взыскать с соучастника террористов от 400 тысяч до 600 миллионов рублей.Исаев вину не признал и в последнем слове пожаловался на то, что обвинение "основывается на показаниях людей, которых он и посадил". В начале процесса он выражал мнение, что дело было сфабриковано из-за того, что он "хотел посадить главу Кизлярского района". Приговор был обжалован в Апелляционном военном суде, там Исаеву утвердили пожизненный срок. В феврале 2025 года Гази Исаев обжаловал в Верховном суде РФ свой пожизненный срок за участие в терактах в московском метро.*Террористическая организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, теракты в московском метро (2010)