https://ria.ru/20250329/svjaschennik-2008141194.html

Военный священник прошел по трубе с бойцами во время операции "Поток"

Военный священник прошел по трубе с бойцами во время операции "Поток" - РИА Новости, 29.03.2025

Военный священник прошел по трубе с бойцами во время операции "Поток"

Военный священник отец Алексей рассказал РИА Новости, как шёл по трубе вместе с бойцами отряда "Т" добровольческого корпуса группировки войск "Север" во время... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T15:59:00+03:00

2025-03-29T15:59:00+03:00

2025-03-29T17:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

суджа

дмитрий медведев

владимир путин

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мар - РИА Новости. Военный священник отец Алексей рассказал РИА Новости, как шёл по трубе вместе с бойцами отряда "Т" добровольческого корпуса группировки войск "Север" во время операции "Поток" в Курской области. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "Я сюда пришёл как военный священник..., но так как отряд маленький, то и помогаю чем могу: и эвакуацией, и чем необходимо", - рассказал агентству военный священник отряда "Т" отец Алексей. Он уточнил, что принимал участие в подготовительных мероприятиях и потом решил идти с бойцами в трубу. "Мы с доктором по трубе несколько раз проходили (перед заходом отряда - ред.). Разведку проводили, как раз заходили в трубу, когда было большое скопление людей... Подготовительные несколько дней было очень тяжело в трубе находиться... И это было такое испытание. Молились", - рассказал отец Алексей. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.

https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html

https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html

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суджа

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, россия, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины