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Военный священник прошел по трубе с бойцами во время операции "Поток" - РИА Новости, 29.03.2025
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15:59 29.03.2025 (обновлено: 17:03 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/svjaschennik-2008141194.html
Военный священник прошел по трубе с бойцами во время операции "Поток"
Военный священник прошел по трубе с бойцами во время операции "Поток" - РИА Новости, 29.03.2025
Военный священник прошел по трубе с бойцами во время операции "Поток"
Военный священник отец Алексей рассказал РИА Новости, как шёл по трубе вместе с бойцами отряда "Т" добровольческого корпуса группировки войск "Север" во время... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T15:59:00+03:00
2025-03-29T17:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
дмитрий медведев
владимир путин
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мар - РИА Новости. Военный священник отец Алексей рассказал РИА Новости, как шёл по трубе вместе с бойцами отряда "Т" добровольческого корпуса группировки войск "Север" во время операции "Поток" в Курской области. Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже. "Я сюда пришёл как военный священник..., но так как отряд маленький, то и помогаю чем могу: и эвакуацией, и чем необходимо", - рассказал агентству военный священник отряда "Т" отец Алексей. Он уточнил, что принимал участие в подготовительных мероприятиях и потом решил идти с бойцами в трубу. "Мы с доктором по трубе несколько раз проходили (перед заходом отряда - ред.). Разведку проводили, как раз заходили в трубу, когда было большое скопление людей... Подготовительные несколько дней было очень тяжело в трубе находиться... И это было такое испытание. Молились", - рассказал отец Алексей. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
https://ria.ru/20250313/potok-2004656712.html
https://ria.ru/20250322/vsu-2006637187.html
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курская область, россия, суджа, дмитрий медведев, владимир путин, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Военный священник прошел по трубе с бойцами во время операции "Поток"

Военный священник рассказал, как решил идти с бойцами во время операции "Поток"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в в церкви Рождества Христова в селе Гончаровка Суджанского района Курской области
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в в церкви Рождества Христова в селе Гончаровка Суджанского района Курской области - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в в церкви Рождества Христова в селе Гончаровка Суджанского района Курской области
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мар - РИА Новости. Военный священник отец Алексей рассказал РИА Новости, как шёл по трубе вместе с бойцами отряда "Т" добровольческого корпуса группировки войск "Север" во время операции "Поток" в Курской области.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
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"Я сюда пришёл как военный священник..., но так как отряд маленький, то и помогаю чем могу: и эвакуацией, и чем необходимо", - рассказал агентству военный священник отряда "Т" отец Алексей.
Он уточнил, что принимал участие в подготовительных мероприятиях и потом решил идти с бойцами в трубу.
"Мы с доктором по трубе несколько раз проходили (перед заходом отряда - ред.). Разведку проводили, как раз заходили в трубу, когда было большое скопление людей... Подготовительные несколько дней было очень тяжело в трубе находиться... И это было такое испытание. Молились", - рассказал отец Алексей.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаДмитрий МедведевВладимир ПутинВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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