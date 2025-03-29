Военный священник прошел по трубе с бойцами во время операции "Поток"
Военный священник рассказал, как решил идти с бойцами во время операции "Поток"
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в в церкви Рождества Христова в селе Гончаровка Суджанского района Курской области
Военнослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в в церкви Рождества Христова в селе Гончаровка Суджанского района Курской области
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 29 мар - РИА Новости. Военный священник отец Алексей рассказал РИА Новости, как шёл по трубе вместе с бойцами отряда "Т" добровольческого корпуса группировки войск "Север" во время операции "Поток" в Курской области.
Ранее в Добровольческом корпусе сообщили РИА Новости, что разведывательно-штурмовая бригада "Ветераны" и штурмовая бригада "Восток" Добровольческого корпуса совместно с подразделениями 11-й воздушно-десантной бригады ВДВ, 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии, а также группой "Аида" спецназа "Ахмат" совершили обходной маневр группировки ВСУ в Судже Курской области, используя трубу газопровода и обустроив подземный ход в тылу противника. В результате была освобождена промышленная зона в Судже.
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"Я сюда пришёл как военный священник..., но так как отряд маленький, то и помогаю чем могу: и эвакуацией, и чем необходимо", - рассказал агентству военный священник отряда "Т" отец Алексей.
Он уточнил, что принимал участие в подготовительных мероприятиях и потом решил идти с бойцами в трубу.
"Мы с доктором по трубе несколько раз проходили (перед заходом отряда - ред.). Разведку проводили, как раз заходили в трубу, когда было большое скопление людей... Подготовительные несколько дней было очень тяжело в трубе находиться... И это было такое испытание. Молились", - рассказал отец Алексей.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание. Российский лидер 19 марта заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.