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Мосгорсуд отправил в СИЗО сбежавшего замгендиректора завода "Телта" - РИА Новости, 29.03.2025
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07:42 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/sud-2008080999.html
Мосгорсуд отправил в СИЗО сбежавшего замгендиректора завода "Телта"
Мосгорсуд отправил в СИЗО сбежавшего замгендиректора завода "Телта" - РИА Новости, 29.03.2025
Мосгорсуд отправил в СИЗО сбежавшего замгендиректора завода "Телта"
Мосгорсуд отправил в СИЗО сбежавшего из-под домашнего ареста замгендиректора по производству и сбыту пермского завода "Телта" Алексея Высокова, обвиняемого в... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T07:42:00+03:00
2025-03-29T07:42:00+03:00
происшествия
россия
москва
пермь
игорь морозов
светлана петренко
московский городской суд
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отправил в СИЗО сбежавшего из-под домашнего ареста замгендиректора по производству и сбыту пермского завода "Телта" Алексея Высокова, обвиняемого в хищении у Минобороны РФ 33 миллионов рублей при выполнении контракта, следует из базы суда. Мосгорсуд в пятницу удовлетворил ходатайство об избрании Высокову меры пресечения в виде заключения под стражу, следует из данных суда. В феврале этот же суд отпустил его и главного бухгалтера завода Елену Гришину под домашний арест. В конце мая прошлого года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что оба признали вину. На скамье подсудимых четверо: учредитель ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игорь Морозов, замгендиректора по производству и сбыту завода Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Из всех фигурантов под стражей теперь остался лишь Морозов, Пальмов находится под подпиской о невыезде. Изначально уголовное дело поступило в Таганский суд Москвы, тот передал его для рассмотрения в Мещанский, так как гособвинение посчитало, что спорные контракты были подписаны в одном из департаментов Минобороны, который расположен на Мясницкой улице, подсудной Мещанскому райсуду. Защита же неоднократно настаивала на передаче дела в Пермь, поскольку там происходили все действия, которые вменяются фигурантам, а также проживают большинство свидетелей. В середине декабря Мещанский суд Москвы передал для решения вопрос подсудности в Верховный суд РФ, который 16 января поставил точку в "путешествиях" дела и определил местом рассмотрения Мещанский суд Москвы. По версии следствия, завод, исполняя контракт с Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции, в результате фигуранты похитили 33 миллиона рублей. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения. Акции "Телты" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.
https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925110.html
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происшествия, россия, москва, пермь, игорь морозов, светлана петренко, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Пермь, Игорь Морозов, Светлана Петренко, Московский городской суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Мосгорсуд отправил в СИЗО сбежавшего замгендиректора завода "Телта"

Мосгорсуд отправил в СИЗО сбежавшего замгендиректора завода "Телта" Высокова

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отправил в СИЗО сбежавшего из-под домашнего ареста замгендиректора по производству и сбыту пермского завода "Телта" Алексея Высокова, обвиняемого в хищении у Минобороны РФ 33 миллионов рублей при выполнении контракта, следует из базы суда.
Мосгорсуд в пятницу удовлетворил ходатайство об избрании Высокову меры пресечения в виде заключения под стражу, следует из данных суда. В феврале этот же суд отпустил его и главного бухгалтера завода Елену Гришину под домашний арест.
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В конце мая прошлого года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что оба признали вину.
На скамье подсудимых четверо: учредитель ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игорь Морозов, замгендиректора по производству и сбыту завода Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Из всех фигурантов под стражей теперь остался лишь Морозов, Пальмов находится под подпиской о невыезде.
Изначально уголовное дело поступило в Таганский суд Москвы, тот передал его для рассмотрения в Мещанский, так как гособвинение посчитало, что спорные контракты были подписаны в одном из департаментов Минобороны, который расположен на Мясницкой улице, подсудной Мещанскому райсуду.
Защита же неоднократно настаивала на передаче дела в Пермь, поскольку там происходили все действия, которые вменяются фигурантам, а также проживают большинство свидетелей.
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В середине декабря Мещанский суд Москвы передал для решения вопрос подсудности в Верховный суд РФ, который 16 января поставил точку в "путешествиях" дела и определил местом рассмотрения Мещанский суд Москвы.
По версии следствия, завод, исполняя контракт с Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции, в результате фигуранты похитили 33 миллиона рублей.
Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения. Акции "Телты" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.
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