https://ria.ru/20250329/sud-2008080999.html

Мосгорсуд отправил в СИЗО сбежавшего замгендиректора завода "Телта"

Мосгорсуд отправил в СИЗО сбежавшего замгендиректора завода "Телта" - РИА Новости, 29.03.2025

Мосгорсуд отправил в СИЗО сбежавшего замгендиректора завода "Телта"

Мосгорсуд отправил в СИЗО сбежавшего из-под домашнего ареста замгендиректора по производству и сбыту пермского завода "Телта" Алексея Высокова, обвиняемого в... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T07:42:00+03:00

2025-03-29T07:42:00+03:00

2025-03-29T07:42:00+03:00

происшествия

россия

москва

пермь

игорь морозов

светлана петренко

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мосгорсуд отправил в СИЗО сбежавшего из-под домашнего ареста замгендиректора по производству и сбыту пермского завода "Телта" Алексея Высокова, обвиняемого в хищении у Минобороны РФ 33 миллионов рублей при выполнении контракта, следует из базы суда. Мосгорсуд в пятницу удовлетворил ходатайство об избрании Высокову меры пресечения в виде заключения под стражу, следует из данных суда. В феврале этот же суд отпустил его и главного бухгалтера завода Елену Гришину под домашний арест. В конце мая прошлого года официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что оба признали вину. На скамье подсудимых четверо: учредитель ОАО "Пермский телефонный завод "Телта" Игорь Морозов, замгендиректора по производству и сбыту завода Алексей Высоков, главный бухгалтер Елена Гришина, а также ведущий специалист 746-го военного представительства Минобороны Алексей Пальмов. Из всех фигурантов под стражей теперь остался лишь Морозов, Пальмов находится под подпиской о невыезде. Изначально уголовное дело поступило в Таганский суд Москвы, тот передал его для рассмотрения в Мещанский, так как гособвинение посчитало, что спорные контракты были подписаны в одном из департаментов Минобороны, который расположен на Мясницкой улице, подсудной Мещанскому райсуду. Защита же неоднократно настаивала на передаче дела в Пермь, поскольку там происходили все действия, которые вменяются фигурантам, а также проживают большинство свидетелей. В середине декабря Мещанский суд Москвы передал для решения вопрос подсудности в Верховный суд РФ, который 16 января поставил точку в "путешествиях" дела и определил местом рассмотрения Мещанский суд Москвы. По версии следствия, завод, исполняя контракт с Минобороны на поставку телефонных аппаратов, закупил их в Китае и продал под видом собственной продукции, в результате фигуранты похитили 33 миллиона рублей. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном организованной группой, с использованием служебного положения. Акции "Телты" на 170 миллионов рублей, принадлежащие Морозову, арестованы.

https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925110.html

https://ria.ru/20250210/telta-1998327700.html

https://ria.ru/20250318/sud-2005750701.html

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происшествия, россия, москва, пермь, игорь морозов, светлана петренко, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф)