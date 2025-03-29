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Каждый девятый россиянин испытывает постоянный стресс на работе - РИА Новости, 29.03.2025
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07:35 29.03.2025 (обновлено: 13:16 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/stress-2008080682.html
Каждый девятый россиянин испытывает постоянный стресс на работе
Каждый девятый россиянин испытывает постоянный стресс на работе - РИА Новости, 29.03.2025
Каждый девятый россиянин испытывает постоянный стресс на работе
Свыше 11% работающих россиян испытывают постоянный стресс на работе - это минимальное значение с 2011 года, следует из анализа РИА Новости данных комплексного... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T07:35:00+03:00
2025-03-29T13:16:00+03:00
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Свыше 11% работающих россиян испытывают постоянный стресс на работе - это минимальное значение с 2011 года, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом. Постоянный стресс и напряжение на основной работе испытывают 11,4% россиян, хотя еще два года назад их доля была 17,2%. Среди мужчин в 2024 году этот показатель составляет 11,8%, женщин - 11%. Совсем не сталкиваются со стрессом на работе 24,2% занятых в российской экономике, что на 4 процентного пункта ниже, чем в 2022 году. При этом доля россиян, которые иногда испытывают стресс из-за работы, выросла - до 64,2% с 54,6%. Тринадцать лет назад, в 2011 году, количество постоянно сталкивающихся с напряжением в трудовой деятельности было вдвое больше - 24,8%, но и тех, кто никогда не нервничал на работе, было больше - 25,6%. В целом большинство россиян (54,5%) оценивают свою работу как средне тяжелую, 26,6% - как легкую, 16,8% - как тяжелую. Еще 1,8% работников в России говорят о своей работе как очень тяжелой. Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.
https://ria.ru/20250122/stress-1994904387.html
https://ria.ru/20250109/stress-1992873022.html
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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Каждый девятый россиянин испытывает постоянный стресс на работе

Росстат: каждый девятый россиянин испытывает постоянный стресс на работе

© Getty Images / Westend61Мужчина в офисе
Мужчина в офисе - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Getty Images / Westend61
Мужчина в офисе. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Свыше 11% работающих россиян испытывают постоянный стресс на работе - это минимальное значение с 2011 года, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.
Постоянный стресс и напряжение на основной работе испытывают 11,4% россиян, хотя еще два года назад их доля была 17,2%. Среди мужчин в 2024 году этот показатель составляет 11,8%, женщин - 11%.
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Совсем не сталкиваются со стрессом на работе 24,2% занятых в российской экономике, что на 4 процентного пункта ниже, чем в 2022 году. При этом доля россиян, которые иногда испытывают стресс из-за работы, выросла - до 64,2% с 54,6%.
Тринадцать лет назад, в 2011 году, количество постоянно сталкивающихся с напряжением в трудовой деятельности было вдвое больше - 24,8%, но и тех, кто никогда не нервничал на работе, было больше - 25,6%.
В целом большинство россиян (54,5%) оценивают свою работу как средне тяжелую, 26,6% - как легкую, 16,8% - как тяжелую. Еще 1,8% работников в России говорят о своей работе как очень тяжелой.
Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.
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ОбществоРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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