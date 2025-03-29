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Figaro: США поставили ультиматум французским компаниям - РИА Новости, 29.03.2025
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09:53 29.03.2025 (обновлено: 12:28 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/ssha-2008090221.html
Figaro: США поставили ультиматум французским компаниям
Figaro: США поставили ультиматум французским компаниям - РИА Новости, 29.03.2025
Figaro: США поставили ультиматум французским компаниям
США призвали французские компании отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества, пишет газета Figaro со ссылкой на письмо,... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T09:53:00+03:00
2025-03-29T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США призвали французские компании отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества, пишет газета Figaro со ссылкой на письмо, направленное американским посольством в Париже различным французским фирмам. "Американское правительство направило письмо ряду французских фирм, призвав их как можно быстрее отказаться от своих программ разнообразия, если они хотят продолжать работать с федеральным правительством (США. — Прим. ред.)", — сообщила газета. Французским компаниям дали пять дней на заполнение формуляра, в котором они должны подтвердить свое соответствие американским законам, направленным против программ разнообразия, равенства и инклюзивности, что "важно для решений о платежах (американского. — Прим. ред.) правительства". В посольстве США не подтвердили газете отправку письма, но заявили, что изучили 15,6 тысячи зарубежных контрактов, в том числе по займам и помощи. Между тем в министерстве финансов Франции отметили, что глава ведомства Эрик Ломбар "напомнит коллегам в правительстве США" о несовпадении ценностей США и Франции. Президент США Дональд Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности", назвав ее дискриминационной. По его мнению, такая практика может нарушать гражданские права.
https://ria.ru/20250122/tramp-1994911794.html
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в мире, сша, франция, дональд трамп
В мире, США, Франция, Дональд Трамп
Figaro: США поставили ультиматум французским компаниям

Figaro: США требуют от французских компаний отказаться от политики инклюзивности

© AP Photo / Gerald HerbertЛюди на фоне американского флага
Люди на фоне американского флага - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / Gerald Herbert
Люди на фоне американского флага. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США призвали французские компании отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества, пишет газета Figaro со ссылкой на письмо, направленное американским посольством в Париже различным французским фирмам.
"Американское правительство направило письмо ряду французских фирм, призвав их как можно быстрее отказаться от своих программ разнообразия, если они хотят продолжать работать с федеральным правительством (США. — Прим. ред.)", — сообщила газета.
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Французским компаниям дали пять дней на заполнение формуляра, в котором они должны подтвердить свое соответствие американским законам, направленным против программ разнообразия, равенства и инклюзивности, что "важно для решений о платежах (американского. — Прим. ред.) правительства".
В посольстве США не подтвердили газете отправку письма, но заявили, что изучили 15,6 тысячи зарубежных контрактов, в том числе по займам и помощи.
Между тем в министерстве финансов Франции отметили, что глава ведомства Эрик Ломбар "напомнит коллегам в правительстве США" о несовпадении ценностей США и Франции.
Президент США Дональд Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности", назвав ее дискриминационной. По его мнению, такая практика может нарушать гражданские права.
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