https://ria.ru/20250329/ssha-2008090221.html

Figaro: США поставили ультиматум французским компаниям

Figaro: США поставили ультиматум французским компаниям - РИА Новости, 29.03.2025

Figaro: США поставили ультиматум французским компаниям

США призвали французские компании отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества, пишет газета Figaro со ссылкой на письмо,... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T09:53:00+03:00

2025-03-29T09:53:00+03:00

2025-03-29T12:28:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США призвали французские компании отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества, пишет газета Figaro со ссылкой на письмо, направленное американским посольством в Париже различным французским фирмам. "Американское правительство направило письмо ряду французских фирм, призвав их как можно быстрее отказаться от своих программ разнообразия, если они хотят продолжать работать с федеральным правительством (США. — Прим. ред.)", — сообщила газета. Французским компаниям дали пять дней на заполнение формуляра, в котором они должны подтвердить свое соответствие американским законам, направленным против программ разнообразия, равенства и инклюзивности, что "важно для решений о платежах (американского. — Прим. ред.) правительства". В посольстве США не подтвердили газете отправку письма, но заявили, что изучили 15,6 тысячи зарубежных контрактов, в том числе по займам и помощи. Между тем в министерстве финансов Франции отметили, что глава ведомства Эрик Ломбар "напомнит коллегам в правительстве США" о несовпадении ценностей США и Франции. Президент США Дональд Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности", назвав ее дискриминационной. По его мнению, такая практика может нарушать гражданские права.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994911794.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, франция, дональд трамп