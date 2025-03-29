Глава Колумбийского университета в США ушла в отставку
Глава Колумбийского университета ушла в отставку после пропалестинских протестов
Катрина Армстронг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Исполнявшая обязанности президента Колумбийского университета Катрина Армстронг уходит в отставку из-за давления, с которым она столкнулась в ходе конфликта с действующей администрацией США на фоне пропалестинских протестов, сообщает газета Wall Street Journal.
"Как стало известно от источников, знакомых с ситуацией, Катрина Армстронг покидает пост временно исполняющего обязанности президента Колумбийского университета... Ее место займет Клэр Шипман, сопредседатель университетского совета, которая будет исполнять обязанности президента", - утверждает газета.
Издательство также отмечает, что президент США Дональд Трамп, стремясь искоренить "левую идеологию" в элитных университетах, приостановил финансирование Колумбийского университета на 400 миллионов долларов из-за подозрений в антисемитизме в кампусе.
В ходе переговоров между администрацией Колумбийского университета и правительством США было достигнуто соглашение, которое включает в себя ряд мер, направленных на урегулирование ситуации. Среди них: ограничение на ношение масок, расширение полномочий полиции кампуса, надзор за кафедрой Ближнего Востока, Южной Азии и Африки.
Ранее, в 2024 году, по студгородкам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов, которые сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и антиизраильскими демонстрантами. Ее причиной был вооруженный конфликт в секторе Газа. Основное требование протестующих к властям США – прекратить финансовую поддержку Израиля.