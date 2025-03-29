Рейтинг@Mail.ru
Глава Колумбийского университета в США ушла в отставку - РИА Новости, 29.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 29.03.2025 (обновлено: 12:54 29.03.2025)
https://ria.ru/20250329/ssha-2008074304.html
Глава Колумбийского университета в США ушла в отставку
Глава Колумбийского университета в США ушла в отставку - РИА Новости, 29.03.2025
Глава Колумбийского университета в США ушла в отставку
Исполнявшая обязанности президента Колумбийского университета Катрина Армстронг уходит в отставку из-за давления, с которым она столкнулась в ходе конфликта с... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T04:21:00+03:00
2025-03-29T12:54:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
африка
дональд трамп
колумбийский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008110110_0:0:811:456_1920x0_80_0_0_e0b9f39c719b252b20b5f1bf2e15e855.jpg
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Исполнявшая обязанности президента Колумбийского университета Катрина Армстронг уходит в отставку из-за давления, с которым она столкнулась в ходе конфликта с действующей администрацией США на фоне пропалестинских протестов, сообщает газета Wall Street Journal. "Как стало известно от источников, знакомых с ситуацией, Катрина Армстронг покидает пост временно исполняющего обязанности президента Колумбийского университета... Ее место займет Клэр Шипман, сопредседатель университетского совета, которая будет исполнять обязанности президента", - утверждает газета. Издательство также отмечает, что президент США Дональд Трамп, стремясь искоренить "левую идеологию" в элитных университетах, приостановил финансирование Колумбийского университета на 400 миллионов долларов из-за подозрений в антисемитизме в кампусе. В ходе переговоров между администрацией Колумбийского университета и правительством США было достигнуто соглашение, которое включает в себя ряд мер, направленных на урегулирование ситуации. Среди них: ограничение на ношение масок, расширение полномочий полиции кампуса, надзор за кафедрой Ближнего Востока, Южной Азии и Африки. Ранее, в 2024 году, по студгородкам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов, которые сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и антиизраильскими демонстрантами. Ее причиной был вооруженный конфликт в секторе Газа. Основное требование протестующих к властям США – прекратить финансовую поддержку Израиля.
https://ria.ru/20250315/ssha-2005222730.html
https://ria.ru/20250313/aresty-2004876800.html
сша
ближний восток
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008110110_0:0:609:456_1920x0_80_0_0_0f9ded0e33bb9f169127861ce8f2ca74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, африка, дональд трамп, колумбийский университет
В мире, США, Ближний Восток, Африка, Дональд Трамп, Колумбийский университет
Глава Колумбийского университета в США ушла в отставку

Глава Колумбийского университета ушла в отставку после пропалестинских протестов

© Фото : Columbia UniversityКатрина Армстронг
Катрина Армстронг - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© Фото : Columbia University
Катрина Армстронг. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Исполнявшая обязанности президента Колумбийского университета Катрина Армстронг уходит в отставку из-за давления, с которым она столкнулась в ходе конфликта с действующей администрацией США на фоне пропалестинских протестов, сообщает газета Wall Street Journal.
"Как стало известно от источников, знакомых с ситуацией, Катрина Армстронг покидает пост временно исполняющего обязанности президента Колумбийского университета... Ее место займет Клэр Шипман, сопредседатель университетского совета, которая будет исполнять обязанности президента", - утверждает газета.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 15.03.2025
В США будут аннулировать визы иностранцев за участие в беспорядках
15 марта, 18:22
Издательство также отмечает, что президент США Дональд Трамп, стремясь искоренить "левую идеологию" в элитных университетах, приостановил финансирование Колумбийского университета на 400 миллионов долларов из-за подозрений в антисемитизме в кампусе.
В ходе переговоров между администрацией Колумбийского университета и правительством США было достигнуто соглашение, которое включает в себя ряд мер, направленных на урегулирование ситуации. Среди них: ограничение на ношение масок, расширение полномочий полиции кампуса, надзор за кафедрой Ближнего Востока, Южной Азии и Африки.
Ранее, в 2024 году, по студгородкам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов, которые сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и антиизраильскими демонстрантами. Ее причиной был вооруженный конфликт в секторе Газа. Основное требование протестующих к властям США – прекратить финансовую поддержку Израиля.
Полиция задержала несколько десятков пропалестинских активистов, устроивших митинг в башне Дональда Трампа в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Пропалестинских активистов задержали после митинга в башне Трампа
13 марта, 21:29
 
В миреСШАБлижний ВостокАфрикаДональд ТрампКолумбийский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала