https://ria.ru/20250329/ssha-2008074304.html

Глава Колумбийского университета в США ушла в отставку

Глава Колумбийского университета в США ушла в отставку - РИА Новости, 29.03.2025

Глава Колумбийского университета в США ушла в отставку

Исполнявшая обязанности президента Колумбийского университета Катрина Армстронг уходит в отставку из-за давления, с которым она столкнулась в ходе конфликта с... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T04:21:00+03:00

2025-03-29T04:21:00+03:00

2025-03-29T12:54:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 29 мар - РИА Новости. Исполнявшая обязанности президента Колумбийского университета Катрина Армстронг уходит в отставку из-за давления, с которым она столкнулась в ходе конфликта с действующей администрацией США на фоне пропалестинских протестов, сообщает газета Wall Street Journal. "Как стало известно от источников, знакомых с ситуацией, Катрина Армстронг покидает пост временно исполняющего обязанности президента Колумбийского университета... Ее место займет Клэр Шипман, сопредседатель университетского совета, которая будет исполнять обязанности президента", - утверждает газета. Издательство также отмечает, что президент США Дональд Трамп, стремясь искоренить "левую идеологию" в элитных университетах, приостановил финансирование Колумбийского университета на 400 миллионов долларов из-за подозрений в антисемитизме в кампусе. В ходе переговоров между администрацией Колумбийского университета и правительством США было достигнуто соглашение, которое включает в себя ряд мер, направленных на урегулирование ситуации. Среди них: ограничение на ношение масок, расширение полномочий полиции кампуса, надзор за кафедрой Ближнего Востока, Южной Азии и Африки. Ранее, в 2024 году, по студгородкам американских университетов прокатилась волна пропалестинских протестов, которые сопровождались задержаниями, столкновениями с полицией и антиизраильскими демонстрантами. Ее причиной был вооруженный конфликт в секторе Газа. Основное требование протестующих к властям США – прекратить финансовую поддержку Израиля.

https://ria.ru/20250315/ssha-2005222730.html

https://ria.ru/20250313/aresty-2004876800.html

сша

ближний восток

африка

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в мире, сша, ближний восток, африка, дональд трамп, колумбийский университет