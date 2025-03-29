https://ria.ru/20250329/sportkostyumy-2008047456.html

Компании Москвы почти на 33% нарастили выпуск спортивных костюмов

Компании Москвы почти на 33% нарастили выпуск спортивных костюмов - РИА Новости, 29.03.2025

Компании Москвы почти на 33% нарастили выпуск спортивных костюмов

Компании столицы в первом месяце текущего года почти на 33% увеличили выпуск костюмов для физической активности, сообщил министр правительства Москвы, глава... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T10:00:00+03:00

2025-03-29T10:00:00+03:00

2025-03-29T10:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Компании столицы в первом месяце текущего года почти на 33% увеличили выпуск костюмов для физической активности, сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."В Москве 135 компаний изготавливают различные виды одежды для мужчин, женщин и детей. В их ассортименте пиджаки, брюки, рубашки, верхняя одежда, а также широкая номенклатура товаров для фитнесса. В январе 2025 года предприятия при поддержке города на 32,3%увеличили производство спортивных, лыжных и купальных костюмов, изготовив более 77,3 тысячи единиц качественных изделий", – сказал Гарбузов, его слова привели в пресс-службе ДИПП.Так, столичное предприятие "Альера" производит высокотехнологичную спортодежду по полному циклу – от эскизных разработок и создания трендовых дизайнов трикотажных полотен до пошива готовых изделий. В ассортименте этого столичного предприятия – одежда для гимнастики, плавания, танцев, фигурного катания. Еще компания выпускает одежду для повседневного использования. В 2024 году организация выпустила свыше 200 тысяч товаров, линейка продуктов увеличилась на 200 новых позиций. В настоящий момент новинки пользуются спросом в спортшколах, а также секциях и кружках.По словам гендиректора предприятия Павла Фокина, использование инновационных материалов привлекает внимание не только профспортсменов, но и любителей, которые стремятся к комфорту во время занятий спорта.Гендиректор подчеркнул, что увлекающиеся спортом люди могут подобрать среди ассортимента одежду с учетом антропометрических особенностей.Еще одна московская компания Skin of Angel производит костюмы, комбинезоны, лосины, купальники и другие товары. Они сшиты из высокотехнологичного эластичного материала. Этот материал не сковывает движения спортсменов и сохраняет форму. В прошлом году компания выпустила примерно 16 тысяч единиц одежды, этот показатель более чем на 35% превышает показатели прошлого года. В 2025 году компания планирует значительно нарастить объемы и выпустить около 20 тысяч товаров.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, анатолий гарбузов