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Спецоперация, 29 марта: ВС России освободили три населенных пункта - РИА Новости, 29.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:44 29.03.2025
https://ria.ru/20250329/spetsoperatsiya-2008174764.html
Спецоперация, 29 марта: ВС России освободили три населенных пункта
Спецоперация, 29 марта: ВС России освободили три населенных пункта - РИА Новости, 29.03.2025
Спецоперация, 29 марта: ВС России освободили три населенных пункта
Российская группировка "Юг" освободила Пантелеймоновку в ДНР, группировка "Днепр" - Щербаки в Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе... РИА Новости, 29.03.2025
2025-03-29T20:44:00+03:00
2025-03-29T20:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
антониу гутерреш
владимир путин
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская группировка "Юг" освободила Пантелеймоновку в ДНР, группировка "Днепр" - Щербаки в Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации, опубликованной в субботу. В сводке также сказано, что на различных направлениях спецоперации украинским войскам было нанесено поражение. Кроме того, российские группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника. За сутки ВСУ потеряли до 1395 военнослужащих. Кроме того, украинские войска лишились четырёх танков, 11 боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии, радиолокационной станции, четырёх станций радиоэлектронной борьбы и трёх складов боеприпасов. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотниками, складам боеприпасов и скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу JDAM и снаряд РСЗО HIMARS, а также 73 беспилотника самолетного типа. Освобождение в Сумской областиГруппировка "Север" в рамках операции по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области освободила Веселовку в Сумской области Украины, говорится в отдельной сводке. Кроме того, они нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах этих же населённых пунктов, а также 20 населённых пунктов Сумской области Украины. За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 190 военнослужащих, две БМП, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, а также шесть пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов. Всего за время боевых действий здесь противник потерял более 70890 человек. Нарастили атаки по энергетикеКак сообщили в МО РФ, в течение прошедших суток киевский режим не только продолжил атаки на объекты российской энергетической инфраструктуры, но и нарастил их количество. Так, в течение 28 марта были атакованы высоковольтные линии, в том числе Айдар - Белый Колодезь и Борисовка - Красная Яруга, а также подстанция Красная Яруга и трансформаторная подстанция в Белгородской области. Вернулись в Курскую областьУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в субботу, что 25 возвращенных в Россию с Украины курян доставили в Курскую область, они будут расположены в пункте временного размещения. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в субботу Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов, в том числе шесть кассетного типа, "натовского" калибра 155 миллиметров. Двойная ложьНакануне генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя предложение президента России Владимира Путина о введении временного управления на Украине, чтобы провести демократические выборы, назвал действующие власти страны легитимными и призвал их уважать. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал двойной ложью слова Гутерреша. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, считает, что мировому сообществу необходимо прислушаться к предложению Путина. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил агентству DPA, что необходимо вести дискуссию о смягчении невыгодного для европейцев санкционного режима в отношении России. По его словам, нужно постоянное обсуждение, какие из санкций, возможно, имеют гораздо больше негативного влияния на европейские страны, чем на Россию. ВступилисьНеравнодушные прохожие вступились за военнообязанного в городе Дунаевцы, расположенном в Хмельницкой области Украины, и предотвратили его насильственную мобилизацию со стороны работников местного военкомата, сообщило украинское издание "Страна.ua". На Украине растёт контингент иностранных военных, включая группы из Германии, Северной Европы и Латинской Америки, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. При этом, по его словам, сократилось число поляков и румын. Также, по данным Лебедева, несколько ударов было нанесено по цехам завода Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Днепропетровске на Украине. Также в области зафиксированы удары по зданию СБУ. Кроме того, в результате одного из ударов ликвидированы не менее десяти иностранных офицеров НАТО.
https://ria.ru/20250329/naemniki-2008153188.html
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россия, украина, курская область, антониу гутерреш, владимир путин, сергей лебедев, вооруженные силы украины, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, В мире, Вооруженные силы РФ

Спецоперация, 29 марта: ВС России освободили три населенных пункта

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО
Военнослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российская группировка "Юг" освободила Пантелеймоновку в ДНР, группировка "Днепр" - Щербаки в Запорожской области, следует из сводки Минобороны РФ о ходе проведения спецоперации, опубликованной в субботу.
В сводке также сказано, что на различных направлениях спецоперации украинским войскам было нанесено поражение. Кроме того, российские группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника. За сутки ВСУ потеряли до 1395 военнослужащих.
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Кроме того, украинские войска лишились четырёх танков, 11 боевых бронированных машин, 13 орудий полевой артиллерии, радиолокационной станции, четырёх станций радиоэлектронной борьбы и трёх складов боеприпасов.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, цеху сборки, местам хранения и пунктам управления беспилотниками, складам боеприпасов и скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах. Средства ПВО сбили управляемую авиабомбу JDAM и снаряд РСЗО HIMARS, а также 73 беспилотника самолетного типа.

Освобождение в Сумской области

Группировка "Север" в рамках операции по отражению попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области освободила Веселовку в Сумской области Украины, говорится в отдельной сводке.
Кроме того, они нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня Курской области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах этих же населённых пунктов, а также 20 населённых пунктов Сумской области Украины.
За сутки ВСУ потеряли на курском направлении более 190 военнослужащих, две БМП, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, три миномета, а также шесть пунктов управления беспилотниками и склад боеприпасов. Всего за время боевых действий здесь противник потерял более 70890 человек.
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Нарастили атаки по энергетике

Как сообщили в МО РФ, в течение прошедших суток киевский режим не только продолжил атаки на объекты российской энергетической инфраструктуры, но и нарастил их количество.
Так, в течение 28 марта были атакованы высоковольтные линии, в том числе Айдар - Белый Колодезь и Борисовка - Красная Яруга, а также подстанция Красная Яруга и трансформаторная подстанция в Белгородской области.

Вернулись в Курскую область

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в субботу, что 25 возвращенных в Россию с Украины курян доставили в Курскую область, они будут расположены в пункте временного размещения.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, в субботу Украинские войска выпустили по Горловке восемь снарядов, в том числе шесть кассетного типа, "натовского" калибра 155 миллиметров.

Двойная ложь

Накануне генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя предложение президента России Владимира Путина о введении временного управления на Украине, чтобы провести демократические выборы, назвал действующие власти страны легитимными и призвал их уважать.
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Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал двойной ложью слова Гутерреша. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, считает, что мировому сообществу необходимо прислушаться к предложению Путина.
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил агентству DPA, что необходимо вести дискуссию о смягчении невыгодного для европейцев санкционного режима в отношении России. По его словам, нужно постоянное обсуждение, какие из санкций, возможно, имеют гораздо больше негативного влияния на европейские страны, чем на Россию.

Вступились

Неравнодушные прохожие вступились за военнообязанного в городе Дунаевцы, расположенном в Хмельницкой области Украины, и предотвратили его насильственную мобилизацию со стороны работников местного военкомата, сообщило украинское издание "Страна.ua".
На Украине растёт контингент иностранных военных, включая группы из Германии, Северной Европы и Латинской Америки, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. При этом, по его словам, сократилось число поляков и румын.
Также, по данным Лебедева, несколько ударов было нанесено по цехам завода Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Днепропетровске на Украине. Также в области зафиксированы удары по зданию СБУ. Кроме того, в результате одного из ударов ликвидированы не менее десяти иностранных офицеров НАТО.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКурская областьАнтониу ГутеррешВладимир ПутинСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВ миреВооруженные силы РФ
 
 
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